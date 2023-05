Juventus: Allegri réconforte Pogba après sa nouvelle blessure

Titulaire pour la première fois de la saison avec la Juventus ce dimanche face à la Cremonese, Paul Pogba s'est de nouveau blessé après 23 minutes. Un coup dur pour Massimiliano Allegri, qui est conscient que l'international français "a les épaules assez larges" pour surmonter ce nouveau coup dur.

Jusqu'où s'arrêtera le calvaire de Paul Pogba? Longtemps freiné par une blessure au genou qui lui a notamment fait manquer la Coupe du monde, le milieu de terrain avait retrouvé le plaisir de jouer ces dernières semaines et son entraîneur Massimiliano Allegri lui avait fait la "surprise" de le titulariser ce dimanche, lors de la réception de la Cremonese. Un honneur qui s'est rapidement terminé en cauchemar, avec une nouvelle blessure pour le Français, sorti en pleurs après seulement 23 minutes.

Revenu l'été dernier à la Juve après six ans à Manchester United, la "Pioche" n'avait plus débuté un match officiel depuis avril 2022 - il portait alors le maillot des Red Devils.

Inquiétude pour la fin de saison et les Bleus

Avant le match, son entraîneur espérait le voir jouer au moins "une mi-temps". Il n'en a rien été. Et pourtant, le technicien italien ne s'est pas montré fataliste au coup de sifflet final après la victoire de son équipe (2-0). "Paul est maintenant un homme avec des enfants. Il a les épaules assez larges pour surmonter cette blessure musculaire, a-t-il confié au micro de DAZN. C'est normal quand vous êtes absent pendant un an sans jouer que les risques de blessure augmentent, malheureusement il allait bien et nous sommes désolés. Nous allons l'attendre avec impatience."

La veille, Allegri avait estimé que le joueur n'avait pas encore "un match entier" dans les jambes, après avoir été indisponible jusqu'en février. Mais il a fait le pari de le lancer au coup d'envoi, dans un rôle offensif juste derrière l'avant-centre Dusan Vlahovic, un rôle où Pogba a réalisé un bon début de match jusqu'à ce nouveau coup dur.



La recrue star de l'été dernier, sous contrat jusqu'en 2026, avait multiplié les entrées en jeu depuis un mois, jouant enfin régulièrement après sa longue indisponibilité consécutive à sa blessure au genou droit en juillet dernier qui a nécessité une opération en septembre.

La durée de ce nouveau coup d'arrêt reste à déterminer. Mais à ce stade de l'année, elle est susceptible de mettre prématurément un terme à la saison noire de l'international français (91 sélections), qui n'a plus joué avec les Bleus depuis mars 2022.