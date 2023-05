Juventus: Pogba "progresse" mais n'est pas prêt pour "un match entier" selon Allegri

À la veille de la réception de la Cremonese en championnat, Massimiliano Allegri a donné des nouvelles de Paul Pogba, qui multiplie les entrées en jeu ces dernières semaines. L'entraîneur de la Juventus estime cependant que l'international français n'est pas encore prêt pour disputer 90 minutes.

Paul Pogba, milieu de terrain des Bleus et de la Juventus Turin, "progresse" sur le plan physique mais n'est pas encore en mesure de jouer "un match entier", a estimé samedi l'entraîneur turinois Massimiliano Allegri. L'international français, âgé de 30 ans, a multiplié les entrées en jeu depuis un mois, trouvant enfin un peu de régularité après avoir été indisponible jusqu'en février en raison d'une opération au genou droit puis avoir vécu un nouvelle blessure musculaire en mars.



"Il progresse physiquement, il a fait 25 bonnes minutes (contre Séville en Ligue Europa jeudi, ndlr). Quand le jeu se passe dans le camp adverse, il devient un joueur extraordinaire", a souligné Allegri devant la presse, à la veille de la réception de la Cremonese dimanche lors de la 25e journée de Serie A.

Sept entrées en jeu

"Mais il a besoin de matches pour retrouver la condition, il le sait, on en a souvent parlé. Pour l'instant, l'important est qu'il soit à disposition pour un moment, une demi-heure. Jouant tous les trois jours, il est difficile qu'il réussisse à récupérer pour un match entier", a ajouté l'entraîneur bianconero.



Depuis qu'il s'est remis de sa blessure musculaire à l'adducteur, en mars, Pogba a fait sept entrées en jeu, d'un maximum de 25 minutes, depuis un mois. Le milieu des Bleus avait manqué tout le début de saison ainsi que le Mondial 2022 en raison d'une blessure au genou droit pendant la préparation estivale. Il avait dû être opéré début septembre et n'a pas pu jouer son premier match avec la Juve, où il est revenu l'été dernier après six ans à Manchester United, qu'en février.