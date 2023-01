Juventus: Di Maria estime avoir signé "au pire moment" après la pénalité de 15 points

Angel Di Maria (34 ans) a réagi au retrait de quinze points infligé à la Juventus dans une affaire de transferts douteux en estimant avoir rejoint le club "au pire moment" tout en assurant être heureux dans le Piémont.

Angel Di Maria (34 ans) accuse un peu le coup mais ne quittera pas le navire après le retrait de 15 points infligé à la Juventus, ce week-end dans l’affaire des transferts douteux. Après le match nul face à l’Atalanta Bergame (3-3) lors duquel il a marqué et délivré une passe décisive, l’Argentin a livré son ressenti personnel sans langue de bois sur la situation actuelle du club.

"Je suis arrivé au pire moment de la Juventus, mais je suis heureux ici, a-t-il déclaré à DAZN Italia. L'important est d'être fort en tant que club, de continuer à travailler, d'être uni en tant que groupe."

"Ma priorité est toujours ma famille et elle est heureuse ici"

Le milieu offensif, arrivé l’été dernier après la fin de son contrat avec le PSG, assure que cela n’affectera pas son avenir avec la Juve où il est lié jusqu’à l’été prochain. "Non, parce que ma priorité est toujours ma famille, explique-t-il. Et ma famille est heureuse à la Juventus, elle est heureuse ici. Je suis dans le plus grand club d'Italie et l'un des plus grands d'Europe. Et moi aussi je suis heureux ici."

Avec la pénalité de 15 points, la Juve est désormais neuvième à 14 points du Top 4. "C'est dur de se retrouver d'un coup à 23 points, mais il faut continuer avec la même mentalité."

Malgré cela, Di Maria veut encore croire à la qualification en Ligue des champions. "Rien n'est impossible, conclut-il. La Juventus a souvent été à terre et a fini par gagner, car elle a une mentalité de gagnant. Nous devons travailler et courir après la quatrième place, être forts en tant que groupe, avec les fans."