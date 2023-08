Juventus: Paul Pogba dans le groupe pour la reprise de la Serie A

Après une saison cauchemardesque liée notamment à ses nombreuses blessures, Paul Pogba a l'occasion de redevenir un joueur de football cette saison. Son entraîneur compte en tout cas sur lui pour le premier match contre l'Udinese dimanche (20h45), même s'il ne devrait lui accorder qu'une poignée de minutes.

Paul Pogba ne manquera pas le coup d'envoi de la Serie A. L'entraîneur de la Juventus Turin Massimiliano Allegri a décidé d'inclure le milieu de terrain français, longtemps blessé la saison dernière, dans le groupe qui se rend dimanche à Udine pour le coup d'envoi de la saison de Serie A.

Accablé par les blessures à un genou et à une cuisse, Pogba, 30 ans, n'a joué que dix matches la saison dernière, celle qui devait marquer son grand retour à la Juve, déjà son club de 2012 à 2016, après six années de haut et de bas à Manchester United (2016-22).

Lors de la conférence de presse de veille de match samedi à la mi-journée, Allegri s'était laissé l'après-midi pour décider d'inclure ou non le champion du monde 2018 dans son groupe.

"Je suis content du travail accompli par Paul, il a joué 40 minutes (en match amical cette semaine, NDLR), mais il faut se souvenir qu'il sort quasiment d'un an et demi d'inactivité", a-t-il expliqué.

La Juve vise un top 4 "minimum" cette saison

"L'avoir à disposition pour tous les matches sera important, même si c'est vingt minutes au début", a poursuivi Allegri.

Le technicien italien a par ailleurs fixé à son équipe comme "objectif minimum" de "terminer dans le top 4 pour pouvoir disputer la Ligue des champions la saison prochaine".

"Il y a de l'amertume, de la colère même de ne pas être en C1 cette saison alors qu'on avait décroché notre qualification sur le terrain", a assuré Allegri.

La Juve a été sanctionnée de dix points de pénalité au classement la saison dernière pour fraudes comptables sur des plus-values jugées artificielles lors de ventes de joueurs.

L'UEFA l'a également pénalisée pour non-respect des règles du fair-play financier en la privant des barrages de la Ligue Europa Conference auxquels lui donnait droit sa 7e place finale.