Juventus: une publication raciste crée la polémique sur les réseaux sociaux

L’équipe féminine de la Juventus s’est fendue d’un tweet moquant les asiatiques sur les réseaux sociaux. Le club turinois a ensuite présenté ses excuses pour cette publication après un vif tollé.

Août 2021, comment un club de football professionnel et mondialisé peut encore commettre ce genre d’impair… L’équipe féminine de la Juventus a posté une photo à visée humoristique d’une joueuse à l’entraînement ce jeudi lors du stage estival à Barcelone.

Problème, le cliché tire très rapidement vers le racisme. Vêtu d’un cône en plastique sur la tête, tel un "chapeau chinois", Cecilia Salvai mime des yeux bridés. Histoire d’en rajouter, le club turinois a accompagné le tout d’une légende tout en émojis. Là encore l’effet humoristique est supplanté par la portée raciste d’un tel message.

Les excuses de la Juve

Face à la levée de boucliers provoquées par la publication initiale, le compte twitter de l’équipe féminine de la Juventus a bien évidemment supprimé la photo en question. Afin d’éteindre l’incendie, le club piémontais a ensuite posté un autre message pour présenter ses excuses à toutes les personnes offensées.

"Nous nous excusons sincèrement que notre tweet, qui n’était pas censé susciter la controverse ou avoir des connotations raciales, ait pu offenser qui que ce soit, ont écrit les Bianconeri dans un message sur les réseaux sociaux. La Juventus a toujours été contre le racisme et la discrimination. Les différences dont la différence."

On ne pensait pas, on n’imaginait… En 2021, même la défense de la Juventus apparait comme un peu maladroite après un tel dérapage. Quelques semaines après la polémique Griezmann-Dembélé, il n'y a plus de place pour un tel comportement anti-asiatique.

