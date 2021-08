Juve: le jour où le jeune Mbappé a impressionné Barzagli

Andrea Barzagli, 40 ans, explique dans les colonnes de Tuttosport, qu’il a été impressionné par Kylian Mbappé lors de la demi-finale de Ligue des champions entre la Juventus et l’AS Monaco en 2017. L'attaquant français avait alors à peine 19 ans.

Lors de la saison 2016/2017, l’AS Monaco réalise une saison exceptionnelle avec le titre de champion de France remporté devant le Paris Saint-Germain, une défaite en finale de Coupe de la Ligue contre le club de la capitale et une demi-finale de Ligue des champions contre le Juventus. En demi-finale de C1, contre la Juventus, les Monégasques s’inclinent 2-0 à l'aller et 2-1 au match retour. Lors de cette double confrontation, Kylian Mbappé impressionne et inscrit un but lors du match retour au Juventus Stadium.

Dans les colonnes de Tuttosport, Andrea Barzagli, défenseur historique de la Vieille Dame, explique qu’il a demandé à son directeur sportif de l'époque, Fabio Paratici de recruter la pépite française.

"Je me souviens comme si c'était hier de la situation que j'ai ressentie à Monaco contre le jeune Mbappé : il allait à 3 000 à l'heure. À la fin du match, je suis allé voir Fabio Paratici et lui ai dit : 'Qu'est-ce qu'on attend pour le prendre ?' Il m'a fait comprendre que tout le monde le voulait déjà et qu'il était pratiquement impossible d'avoir Mbappé", explique le défenseur aux 267 matchs avec les Bianconeri.

Quelques semaines plus tard, le jeune Kylian Mbappé rejoint le Paris Saint-Germain pour 180 millions d’euros et remporte la Coupe du monde en 2018, en inscrivant notamment un doublé contre l’Argentine de Lionel Messi en huitième de finale et un but en finale contre la Croatie.

Mbappé, une prolongation qui traîne

Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, n’a toujours pas prolongé son contrat avec le vice-champion de France, une situation qui s’éternise et qui pourrait rapprocher le champion du monde d’un départ de la capitale.

De retour de vacances il y a quelques jours, Kylian Mbappé, qui n’a pas pris part au Trophée des Champions perdu contre Lille, champion en titre, 1-0, pourrait faire son retour sur les pelouses, samedi prochain à 21h contre Troyes lors de la première journée de Ligue 1.