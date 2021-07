Vidéo polémique de Dembélé et Griezmann: le Barça présente ses excuses

Le FC Barcelone a publié un communiqué ce mercredi après-midi pour présenter "publiquement ses excuses" pour la vidéo d'Antoine Griezmann et d'Ousmane Dembélé, accusés de racisme anti-asiatique. "Cette attitude ne coïncide pas avec les valeurs que le FC Barcelone représente et défend", a ajouté le club blaugrana.

Après les regrets des deux joueurs et l'indignation du sponsor principal, au tour du FC Barcelone de communiquer. Dans un texte publié mercredi en anglais et en japonais, le club "présente des excuses publiques à tous les fans et collaborateurs" par rapport à la vidéo dans laquelle Ousmane Dembélé, sous le regard amusé d'Antoine Griezmann, se moque du physique et de la langue d'employés d'un hôtel au Japon en 2019.

"Cette attitude ne coïncide pas avec les valeurs que le FC Barcelone représente et défend", souligne le club catalan, assurant "faire en sorte que des épisodes de cette nature ne se reproduisent plus". Il est aussi précisé que la direction "se réserve le droit de prendre les mesures internes qu'il jugera appropriées".

Leur avenir menacé?

Accusés de racisme contre la communauté asiatique, les deux champions du monde français ont présenté des excuses sur les réseaux sociaux. Ils ont toutefois nié avoir eu une attitude discriminante. "Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j'ai pu offenser mes amis japonais", a affirmé Antoine Griezmann. Son coéquipier a déclaré de son côté qu'il "aurait utilisé les mêmes expressions" n'importe où sur la planète.

Mardi, Hiroshi Mikitani, le PDG du géant japonais du commerce en ligne Rakuten, sponsor maillot du Barça, a dit vouloir "une explication" et a fait savoir sur le réseau social Twitter qu'il allait "officiellement protester auprès du club". Quelques heures plus tard, la presse espagnole rapportait qu'Antoine Griezmann était entré en contact avec le dirigeant pour faire amende honorable. Cela n'a pas empêché un autre sponsor, l'éditeur de jeux vidéo Konami, de rompre son contrat d'ambassadeur avec l'attaquant tricolore.

Selon les médias espagnols, cette controverse pourrait pousser vers la sortie les deux joueurs, dont le bilan sportif n'est pas tout à fait concluant. Le Barça en profiterait non seulement pour apaiser ses relations avec ses partenaires commerciaux asiatiques, mais surtout pour alléger sa masse salariale, assainir ses comptes et faciliter la signature d'un nouveau contrat avec Lionel Messi.