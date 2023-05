L'UEFA devrait se prononcer en juin pour des sanctions contre la Juventus

D'après la Gazzetta dello Sport, l'UEFA devrait se prononcer sur le cas de la Juventus en juin. Le club de la Vieille Dame risque de nouvelles sanctions dans l'affaire des fraudes comptables. Une exclusion des compétitions européennes n'est pas à exclure.

Le couperet est tombé pour la Juventus. Lundi, le club du Piémont a écopé d'une pénalité de 10 points en Serie A dans le cadre de l'affaire des fraudes comptables, infligée par la cour d'appel de la Fédération italienne de football. Selon la Gazzetta dello Sport, l'UEFA devrait se prononcer sur des sanctions éventuelles pour la Vieille Dame en juin prochain.

Redescendue à la septième place de Serie A, la Juventus Turin peut toujours espérer malgré tout se qualifier pour une compétition européenne et notamment l'Europa Conference League. L'une des questions est de savoir si l'UEFA autoriserait une telle participation.

L'UEFA, qui attend le verdict définitif de la justice italienne, mène une enquête en parallèle des procédures en cours. Les Bianconeri ont encore l'opportunité de faire appel en Italie auprès du Collège de garantie. Le feuilleton pourrait donc continuer au-delà de la fin de saison sportive.

L'UEFA et la Juventus en mauvais termes

Ce lundi, la cour d'appel, plus haut degré de la justice sportive en Italie, avait confirmé une "altération volontaire et répétée des écritures comptables" de la part de la Juve, de quoi poser problème pour l'UEFA et son fair-play financier. Acteur majeur de la SuperLeague, une compétition européenne qui pourrait faire concurrence à la Ligue des champions, la Juventus Turin ne possède pas non plus de bonnes relations avec l'iUEFA.

"La Juve exclue des coupes d’Europe? C’est un scénario envisagé", confiait ce lundi Evelina Christillin, représentante de l’UEFA, en amont de la décision de la justice italienne. Pour les dirigeants turinois, une exclusion d'un an, alors que le club semble écarté de la course à la Ligue des champions, serait un moindre mal et pourrait permettre d'envisager un retour dans la plus prestigieuse compétition européenne dès 2024-2025.