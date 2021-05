La Juventus officialise le grand retour d'Allegri, avec une annonce originale

La Juventus a officiellement annoncé la nomination de Massimiliano Allegri comme nouvel entraîneur, ce vendredi. Il remplace Andrea Pirlo et revient deux ans après son départ et un premier passage marquant.

La Juventus a innové en matière d’annonce sur son compte Twitter. Le club a publié a publié les contours de l’Etat américain du Minnesota, que les supporters turinois ont interprété comme la fumée blanche annoncée ces dernières heures. Celle de la nomination de Massimiliano Allegri comme entraîneur de la Vieille Dame. La Juve a donc officialisé la nouvelle en choisissant une référence au nom du cheval (Minnesota, donc) sur lequel Allegri misait quand il était jeune, avec son grand-père.

Il avait raconté une anecdote sur le fameux cheval lors d’une conférence de presse en 2018. "J'allais aux courses de chevaux avec mon grand-père, même à l'âge de cinq ans. Un jour le bookmaker m’avait dit: 'Ce sera plus facile pour vous d’entraîner la Juve que de voir Minnesota gagner cette course'. Minnesota avait gagné la course et je suis maintenant entraîneur de la Juventus !"

Il le redevient ce vendredi en remplacement d’Andrea Pirlo, démis de ses fonctions quelques instants plus tôt. Avant d’être écrit noir sur blanc, son retour a fait l’objet d’un long teasing de la Juve sur Twitter avec également la publication d’une photo de sa veste jetée au sol lors d’un match face à Carpi en 2015.

Cinq titres consécutifs, deux finales de Ligue des champions

Allegri - préféré à Zidane, pressenti - revient deux ans après avoir quitté le club au terme d’un premier passage (2014-2019) encore dans les mémoires des tifosi. Sous ses ordres, les Bianconeri avaient étendu leur règne incontesté sur la Serie A avec cinq titres consécutifs. Ils avaient surtout atteint deux finales de Ligue des champions ,soldées par des défaites contre le FC Barcelone (3-1 en 2015) et la Juventus (4-1 en 2017).

Sa dernière saison (2018-2019) - la première de Cristiano Ronaldo à la Juventus - s’était achevée par une élimination douloureuse en quarts de finale de la Ligue des champions face à l’Ajax Amsterdam. Depuis, le club a échoué deux fois de suite en huitièmes de finale de l’épreuve, grand objectif de la Juve dans ses rêves de grandeur et de Super League. Ce sera évidemment celui d’Allegri qui, après deux années sabbatiques et de rumeurs l’envoyant dans les plus grands clubs européens (le Real dernièrement), revient escorté de grosses attentes.