La Spezia-Hellas Vérone: l’incroyable main façon Luis Suarez pour empêcher un but

Lors du barrage pour le maintien en Serie A entre La Spezia et l’Hellas Vérone, le défenseur Davide Faraoni a été exclu pour avoir empêcher le ballon d’entrer dans le but vide. Un geste qui rappelle celui réalisé par Luis Suarez lors de la Coupe du monde 2010.

Comme une impression de déjà vu. Ce dimanche, le championnat italien livrait ses dernières batailles avec deux rencontres cruciales: celle entre Cagliari et Bari pour la montée en Serie A et celle entre La Spezia et l’Hellas Vérone pour éviter la descente en Serie B. Si Claudio Ranieri a permis à Cagliari de retrouver l’élite du football transalpin après un scénario fou, l’autre match a également été le théâtre d’un fait de jeu rocambolesque entre le 17e et le 18e de la dernière saison de Serie A.

Face à La Spezia, l’Hellas menait tranquillement 3-1 à l’heure de jeu quand Davide Faraoni - auteur de l’ouverture du score pour Vérone dès la 5e minute - a empêché ses adversaires de marquer en repoussant le ballon de la main. Un geste qui rappelle celui réalisé par Luis Suarez lors de la Coupe du monde 2010 face au Ghana à un moment totefois bien plus périlleux (à la dernière seconde la prolongation alors que les deux équipes étaient à 1-1). Comme l’international uruguayen, le défenseur italien a été exclu après avoir concédé un pénalty.

L’Hellas s’en sort bien

Un pénalty… manqué par M'Bala Nzola, comme le Ghanéen Asamoah Gyan treize ans plus tôt. Une opportunité en or de revenir à 2-3 en supériorité numérique fatale pour La Spezia, rapidement crucifiée dans cette partie par un doublé du Belge Cyril Ngonge (26e, 38e). Les Aigles avaient pourtant égalisé par le Gallois Ethan Ampadu (15e) et n'a pu renverser le cours du jeu face à une équipe réduite à dix.

De quoi nourrir de la frustration chez l’entraîneur Leonardo Semplici. "Ce match est le reflet de notre saison, nous avons tout fait pour revenir dans le match, en nous créant de nombreuses occasions de but, il est clair que ce penalty raté a un peu pesé sur l'équilibre du match, a-t-il avoué au coup de sifflet final. La performance n'était si mauvaise et nous croyions tellement en ce maintien, mais ce n'est pas le moment de se trouver des excuses, le terrain a été clair.” La Spezia, reléguée après deux saisons dans l'élite, rejoint la Sampdoria Gênes et Cremonese en Serie B.