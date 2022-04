La Spezia-Inter Milan: à peine entré, Nzola remplacé par Motta pour un problème de boucle d'oreille

Lors d'un match comptant pour la 33e journée de Serie A ce vendredi entre La Spezia et l'Inter Milan, Thiago Motta a perdu patience avec l'un de ses joueurs, incapable d'enlever sa boucle d'oreille. Entré en jeu, M'Bala Nzola a été remplacé après 10 minutes seluement.

C'est une scène surprenante qui s'est déroulée ce vendredi lors de la rencontre de Serie A entre La Spezia et l'Inter Milan. Entré à l'heure de jeu, lancé par Thiago Motta, M'Bala Nzola a été remplacé après seulement dix minutes. Et pas à cause d'une blessure. En cause: l'avant-centre angolais évoluait avec une boucle d'oreille, ce qui est contraire au règlement.

Motta a perdu patience

L'arbitre de la partie a demandé à Nzola de retirer cette boucle d'oreille à la 65e minute. Mais de manière assez surréaliste, le joueur n'est pas parvenu à accéder à cette requête. Alors que son équipe jouait à 10 depuis plusieurs minutes, Thiago Motta a décidé de sortir son joueur à la 70e minute, faisant entrer l'ancien Toulousain Yanis Antiste.

La Spezia était menée 1-0 au moment des faits et a concédé le deuxième but dans la foulée, marqué par Lautaro Martinez (73e). Alexis Sanchez a validé la victoire de son équipe dans le temps additionnel (90+4e), alors que les joueurs de Motta avaient réduit l'écart grâce à Giulio Maggiore (88e). Marcelo Brozovic avait lui ouvert le score en première période (30e), sur un missile envoyé dans la lucarne.

M'Bala Nzola, 25 ans, a déjà participé à 21 matchs de Serie A cette saison, pour deux buts marqués. Grâce à cette victoire, l'Inter MIlan a repris provisoirement la tête du championnat avec 69 points alors que l'AC Milan joue plus tard ce vendredi face au Genoa. Pour La Spezia, Nzola et ses coéquipiers restent à la 15e position après cette 33e journée.