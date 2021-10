Lazio: le dresseur d’aigle licencié après ses saluts fascistes dans le stade

La Lazio a décidé ce mercredi de se séparer de son dresseur d’aigle, filmé en train de faire des saluts fascistes au stade Olimpico. La vidéo de cet employé espagnol, diffusée sur internet, a provoqué un tollé en Italie, où l’Union des communautés juives est montée au créneau.

La séquence a entraîné une vive émotion en Italie, entre dégoût, honte et colère. Juan Bernabè, le dresseur d’aigle de la Lazio, a été filmé en train de faire des saluts fascistes au stade Olimpico de Rome. L’Espagnol a également fait l’éloge de Benito Mussolini, le père fondateur du fascisme, surnommé "le Duce (le guide)", devant des supporters de la Curva Nord visiblement ravis. La scène, qui a récemment fuité sur internet, daterait de samedi dernier, après la victoire de la Lazio contre l’Inter en Serie A (3-1). Sa diffusion a rapidement engendré de nombreuses réactions. Et des condamnations très fermes.

A commencer par celle de l’UCEI, l’Union des communautés juives italiennes. "Devant ces gestes et ces symboles qui évoquent les idéaux fascistes, il ne peut y avoir aucune ambigüité ni hésitation, a déclaré sa présidente Noemi De Segni. Le comportement du dresseur de l’aigle Olimpia ne laisse pas de place au doute. Il faut que la société et la fédération interviennent en urgence. Il faut éloigner les fascistes et les gens haineux du monde du football."

Une note interne pour rappeler au "respect du code éthique"

Face au tollé, la Lazio a réagi ce mercredi en annonçant le licenciement de Juan Bernabè, qui s’occupait de l’aigle Olimpi, la mascotte de l’équipe romaine. Sans être salarié du club à temps plein.

"Des mesures ont été prises pour suspendre immédiatement la personne concernée et résilier d’éventuels contrats existants avec elle", assure la Lazio dans un communiqué, en précisant qu’une note interne a été envoyée ces dernières semaines à tous les employés pour rappeler "au respect du code d’éthique en vigueur". Avec "une attention particulière à l’interdiction de se livrer à des actions ou des comportements discriminatoires de toute nature".