Serie A: la Lazio surclasse l’Inter, bagarre entre joueurs après un but

La Lazio a remporté (3-1) un match de haute volée en Serie A, triomphant de l'Inter dans un finish nerveux au Stadio Olimpico, ce samedi.

La Lazio a renversé ce samedi l’Inter (3-1) au terme d’une rencontre marquée par de vives tensions entre les joueurs sur le terrain. Le match a dégénéré après le second but de la Lazio, l’action s’étant poursuivie alors qu’un joueur de l’Inter était toujours à terre. Tout est parti d’une faute au niveau du rond central, un tampon subi par Federico Dimarco. A l’attaque, l’Inter ne semble pas s’en émouvoir à cet instant, l’avantage lui étant laissé pour déployer son offensive.

De la tension après le coup de sifflet final

L’action débouche finalement sur une frappe de l’Argentin Lautaro Martinez, sans danger pour le gardien romain. Reina ne perd pas de temps et relance immédiatement, Dimarco est alors toujours au sol. L’offensive intériste progresse, un renversement est effectué côté gauche. Trouvé dans la surface, Ciro Immobile bute sur Samir Handanovic, mais le passeur Felipe Anderson a bien suivi et marque sans opposition. Un but qu’il célèbre avec un léger sourire, suffisant pour échauffer les esprits.

Vexé, Dumfries empoigne immédiatement le buteur qu’il projette au sol. S'ensuit alors une échauffourée qui vire à la bagarre générale. Et il faudra attendre que l’arbitre distribue les cartons pour que le calme revienne peu à peu, mais pas pour longtemps. Sergej Milinkovic-Savic a clos les débats en inscrivant le but du break, d'une belle tête, dans le temps additionnel (90e+1). Sans calmer les joueurs, qui ont continué d'entretenir une ambiance électrique après le coup de sifflet final.

La Lazio (14 points) grimpe provisoirement à la cinquième place, avant le match de la Fiorentina lundi, tandis que l'Inter (troisième, 17 pts) a échoué à se rapprocher du leader Naples et se retrouve à la merci de l'AS Rome, qui affronte la Juventus Turin dimanche.