Serie A: Giroud montre la voie à l’AC Milan pour un scénario renversant

Mené 2-0 par l'Hellas Vérone, l'AC Milan a finalement réussi à s'imposer 3-2 à San Siro ce samedi pour le compte de la huitième journée de Serie A, passant provisoirement leader du championnat. Olivier Giroud a réduit le score d'une tête croisée.

L’AC Milan a fait chavirer San Siro en renversant le cours d’une partie bien mal engagée pour les Rossoneri, menés 2-0 à la pause contre Vérone, finalement battu sur le fil (3-2). De retour après des blessures au genou et au tendon d’achille, lui qui n’avait disputé que 30 minutes depuis le début de la saison, Zlatan Ibrahimovic a joué pour la première fois avec le Français Olivier Giroud, partageant quelques minutes avec le champion du monde, avant sa sortie.

Le terrible CSC de Koray Günter

Titulaire, Giroud a quitté la pelouse ovationné par les tifosi pour son but, une tête croisée qui a redonné espoir à l’équipe, et permis aux hommes de Stefano Pioli de faire douter les visiteurs. Inoffensive en première période, l'équipe milanaise a changé de visage lors du deuxième acte, le troisième but de Giroud en Serie A récompensant une domination complète et totale. Kessié a égalisé sur penalty. Puis la pression s’intensifiant, sous l'effet des choix forts du coach et de la force de caractère des Milanais, Vérone a fini par craquer.

Complètement paniqué sur une action assez anodine, un centre plutôt bas de l'Espagnol Samu Castillejo, qu’il aurait dû dégager sans le moindre souci, Koray Günter a manqué son dégagement du pied droit, prolongeant la course du ballon dans ses propres filets. Invaincu depuis 14 matches de Serie A désormai, l'AC Milan prend les commandes du championnat italien avant le match de Naples, qui reçoit le Torino ce dimanche (18h).