Lecce: la FFF, Infantino… de nombreux soutiens pour Umtiti et Banda cibles de cris racistes

Samuel Umtiti et son coéquipier Lameck Banda ont reçu de nombreux soutiens de joueurs et dirigeants du football après les cris racistes dont ils ont été la cible mercredi lors du match Lecce-Lazio (2-1).

Le monde du football au soutien de Samuel Umtiti et Lameck Banda, joueurs de Lecce victimes de cris racistes de la part de supporters de la Lazio Rome, mercredi. Le Français et le Zambien ont reçu plusieurs messages de leurs pairs ou de dirigeants condamnant ces agissements nauséabonds. Le compte Twitter officiel de l’équipe de France a par exemple eu une pensée pour le champion du monde 2018 et son partenaire.

"Tout notre soutien à Samuel Umtiti et son coéquipier Lameck Banda, victimes d’insupportables chants racistes lors de leur dernier match avec Lecce face à la Lazio Rome, écrit le compte des Bleus. On est avec toi Sam." L’ancien Lyonnais était titulaire en défense lors du sacre mondial de l’équipe de Didier Deschamps en Russie. Gêné par les blessures à répétition, l’international français (31 sélections, quatre buts) n’a plus été appelé depuis septembre 2019.

Gianni Infantino, président de la Fifa, s’est aussi ému de ce nouveau dérapage dans un message publié sur Instagram en français et en anglais: "Solidarité avec Samuel Umtiti et Lameck Banda - crions haut et fort: non au racisme! Que l’énorme majorité des supporters, qui sont des gens bien, se soulève pour faire taire tous les racistes une fois pour toute!"

Plusieurs anciens coéquipiers d’Umtiti ont rejoint la vague de soutien à l’instar d’Alexandre Lacazette ou Florian Thauvin. Jerome Boateng, actuel défenseur de l’OL, a aussi partagé sa compassion pour le joueur prêté à Lecce par le Barça depuis l’été dernier. Le défenseur a publié un message dans une story Instagram dans la soirée. "Que du football, du plaisir, de la joie, le reste ne compte pas."