Serie A: première défaite de la saison pour Naples, l'Inter relance le suspense

Battu par l'Inter Milan ce mercredi soir (0-1), Naples perd son invincibilité en Serie A et laisse l'AC Milan revenir à cinq points au classement. La lutte pour le titre est relancée en Italie.

Trois jours après le PSG, la dernière équipe du top 5 européen encore invaincue dans son championnat est tombée. Ce mercredi soir, Naples s'est incliné face à l'Inter Milan (0-1). L'AC Milan, vainqueur de la Salernitana plus tôt dans la journée (2-1), revient ainsi à cinq longueurs au classement.

Naples restait sur 11 victoires en Serie A

Les Nerazzurri, déjà plus dangereux avant la pause, ont pris l'avantage au retour des vestiaires grâce à un coup de tête puissant d'Edin Dzeko (56e). Ils reviennent de leur côté à la quatrième place, à huit longueurs du Napoli. Naples n'avait jusqu'ici lâché que quatre points (2 nuls) lors des 15 premières journées et restait sur 11 victoires consécutives. Le club n'avait été battu qu'une fois cette saison, en Ligue des champions à Liverpool (2-0).



Ce revers, dès la reprise du championnat après plus d'un mois et demi de pause pour cause de Mondial, rouvre ainsi la course pour le Scudetto. Naples vise pour rappel son premier titre de champion d'Italie depuis les deux offerts il y a plus de trente ans par Diego Maradona (1987, 1990).

La Juventus sauvée par un coup franc de Milik

Dans les autres résultats de cette 16e journée disputée en intégralité ce mercredi, la Juventus s'est imposée dans le temps additionnel sur la pelouse de Cremonese (1-0), grâce à un coup franc d'Arkadiusz Milik. Les Bianconeri remontent sur le podium et pointent à deux longueurs de l'Inter Milan. La saison de Serie A, qui se poursuit dès samedi, promet du suspense pour sa deuxième partie de saison.