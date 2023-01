Serie A: avec Giroud et Hernandez, l'AC Milan s'impose pour la reprise face à la Salernitana

Après plus de 50 jours de pause en raison du Mondial au Qatar, la Serie A a fait son retour ce mercredi avec la rencontre entre l'AC Milan et La Salernitana. Si Théo Hernandez et Olivier Giroud, tous deux titulaires, n'ont pas marqué, Rafael Leao et Sandro Tonali ont permis aux Milanais de signer un joli succès (0-2). Ils reviennent à cinq unités du leader napolitain.

Pas d'indigestion pour Théo Hernandez et Olivier Giroud. 17 jours après leur finale de Coupe du monde perdue face à l'Argentine (3-3, 4 tirs au but à 2), les deux joueurs de l'équipe de France étaient de retour avec Milan pour la reprise de la Serie A. Tous deux titulaires après avoir effectué leur retour à l'entraînement le 30 décembre, ils ont participé au succès des hommes de Stefano Pioli sur la pelouse de la Salernitana (1-2) lors de la 16e journée de championnat.

Leao et Bonali scellent la victoire milanaise contre la Salernitana

Sans plusieurs absents notables (Ballo-Touré, Florenzi, Ibrahimovic, Kjaer, Krunic, Maignan, Junior Messias, Origi et Rebic), les Rossoneri s'en sont remis à Rafael Leao pour lancer la partie, dès la 10e minute. Quelques instants après un arrêt décisif dans un duel avec le Portugais, le portier de Salerne, Guillermo Ochoa, a complètement manqué sa sortie devant l'attaquant milanais qui concluait d'un tir du gauche dans le but vide (0-1, 10e). Passeur sur l'ouverture du score, Sandro Tonali doublait la mise cinq minutes plus tard sur une frappe croisée du droit (0-2, 15e).

Héroïque, Ochoa a retardé l'échéance

Ensuite, les occasions pour Milan d'inscrire le troisième but n'ont pas manqué mais Ochoa faisait barrage - quand ce n'est pas le VAR qui refusait un but à Brahim Diaz pour hors-jeu (58e). Décisif sur sa ligne, l'ancien portier ajaccien l'était encore sur une double tentative milanaise de Giroud et De Ketelaere (82e). Une minute plus tard, Federico Bonazzoli faisait renaître l'espoir en finissant une belle action du gauche (1-2, 83e). Ochoa, encore lui, réalisait des miracles pour maintenir en vie les siens, terminant même la partie avec neuf arrêts (!) contre zéro pour son homologue Ciprian Tatarusanu.

Mais la prestation du Mexicain était insuffisante pour empêcher Milan de signer son deuxième succès consécutif en championnat et de revenir à cinq points du leader, Naples, qui se déplace ce mercredi soir sur la pelouse de l'Inter (20h45).