Les superbes images des caméras placées sur des joueurs lors du match amical entre Cologne et l'AC Milan

Un système de caméra directement portée par des joueurs a été testé lors du match amical entre Cologne et l'AC Milan ce week-end. Pour un rendu qui donne envie de voir l'expérience être renouvelée.

La rencontre entre Cologne et l'AC Milan était plus qu'un match amical de pré-saison, ce week-end. Lors de la victoire milanaise en Allemagne (2-1), grâce au doublé d'Olivier Giroud, une nouvelle technologie a été testée: une caméra sur le maillot de deux joueurs de Cologne, Timo Huebers et Tim Lemperle. Une manière d'offrir une perspective inédite pour regarder un match de football. On a pu notamment apprécier de très près une réalisation du champion du monde, entre petit piqué pour dribbler le gardien et conclure dans le but vide.

Testé en Euroligue cette saison

Mais comment cette caméra a-t-elle été implantée sur la tunique des joueurs allemands ? Le principe est simple. Les principaux intéressés sont vêtus de gilets légers, qui ressemblent aux brassières GPS, qui contiennent une caméra haute définition. Un petit trou est fait dans le maillot pour laisser passer la caméra. "Cette technologie permet aux fans de pouvoir suivre instantanément l'action du point de vue du joueur", expliquait Eran Tal, dirigeant et co-fondateur de MindFly, entreprise responsable de cette prouesse, à I24News, en mai dernier.

Cette nouvelle technologie sera de retour en Euroligue de basket la saison prochaine, puisque la compagnie israélienne MindFly a déjà signé un contrat pour que plusieurs joueurs portent des caméras lors des rencontres, rapporte Franceinfo. Dernièrement, d'autres technologies similaires ont vu le jour dans d'autres disciplines, comme la caméra dans le casque des pilotes de Formule 1.