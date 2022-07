AC Milan: déjà chaud, Giroud claque un magnifique doublé en amical

Lors de la victoire de l’AC Milan contre Cologne ce samedi soir en match de préparation (2-1), Olivier Giroud s’est particulièrement distingué. Le Français a inscrit les deux buts de son équipe, à chaque fois de très belle manière.

À un mois de la reprise de Serie A, Olivier Giroud est déjà bouillant. Le buteur de l’AC Milan s’est montré doublement décisif dans le premier match de préparation des Rossoneri, opposés à Cologne ce samedi soir devant les 40.000 spectateurs du RheinEnergieStadion. Deux très belles réalisations offrant la victoire à son équipe (2-1).

Un piqué et une lucarne pour Giroud

Peu après le quart d’heure de jeu, l’avant-centre français est servi sur la gauche de la surface par une superbe talonnade de Rebic. Sa finition est tout aussi subtile, avec un petit piqué pour éliminer le gardien adverse, avant de conclure dans le but vide, à la finition d'un contre éclair (17e).

Avant la pause, le Français signe un doublé, dans un registre complètement différent. Il est également à la conclusion d’une contre-attaque, cette fois-ci sur la gauche de la surface, après avoir été trouvé par Diaz. C’est d’un enroulé du gauche lucarne opposée qu’il marque son second but (36e). Olivier Giroud est ensuite sorti à l’heure de jeu. L’AC Milan encaissera un but sans conséquence en fin de match par Dietz (86e).

Encore deux matchs avant l'OM

Le champion d’Italie poursuivra sa préparation face à deux clubs modestes, Zalaegerszeg (23/07) et Wolfsberg (27/07), avant de retrouver l’OM le 31 juillet à 18h pour son ultime match amical. La première journée de Serie A est prévue face à Udinese le week-end du 13 août.