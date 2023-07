Mercato: "On ne veut pas de Lukaku", les fans de la Juve contre la possible arrivée du buteur belge

Présents devant le centre médical de la Juventus ce lundi matin, des tifosi de la Vieille Dame ont manifesté leur opposition à l’arrivée possible de l’avant-centre belge Romelu Lukaku au mercato. Le joueur de Chelsea est en discussions avec le club de Turin.

Romelu Lukaku n’a plus la côte en Italie. Vendredi soir, l’Inter Milan, furieux contre l’attitude du Belge, a rompu les négociations en vue d’un transfert définitif après une saison en prêt. Le club nerazzurri n’a pas du tout apprécié que le joueur sous contrat avec Chelsea ne réponde plus à ses sollicitations et discute en parallèle avec d'autres clubs, notamment la Juventus.

>> Le mercato en direct

L'avis de Walid Acherchour : "Je ne comprends pas les derniers choix de carrière de Lukaku !" – 15/07 10:52

Message reçu par les dirigeants de la Juve ?

Mais si le Diable Rouge n’a pas (encore ?) d’accord avec la Vieille Dame, il n’est visiblement pas non plus le bienvenu à Turin. En tout cas pour les tifosi. Ce lundi, alors que plusieurs joueurs sur le départ passaient des tests médicaux de début de saison (Bonucci, Chiesa, McKennie… ), des supporters de la Juve massés devant le centre médical du club ont clairement exprimé leur opposition à la possible arrivée de l’attaquant international belge. "Nous ne voulons pas de Lukaku", ont scandé les fans turinois. En espérant être entendus par leurs dirigeants.