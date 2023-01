Naples: De Laurentiis se vante d'avoir "utilisé" Agnelli pour contrer un fonds d'investissement

Dans une interview pour le media italien Report, le président du Napoli Aurelio De Laurentiis a reconnu avoir "utilisé" Andrea Agnelli, ancien président de la Juventus, afin de lutter contre le projet d'investissement du fonds CVC au sein de la Serie A.

Avant que le fonds CVC n'arrive en Ligue 1, une tentative d'opération similaire avait échoué en Serie A, entre polémiques et controverses. Dans une interview accordée au media italien Report, le président du Napoli Aurelio De Laurentiis a expliqué comment il avait "utilisé Andrea Agnelli", ancien président de la Juventus, pour faire barrage à ce projet qu'il estime être "une connerie".

"J'avais besoin qu'il dise aux fonds d'investissement d'aller se faire foutre"

"J'ai utilisé Agnelli, j'avais besoin qu'il dise aux fonds d'investissement d'aller se faire foutre, dévoile-t-il cash dans un entretien qui sera diffusé en entier ce lundi sur la Rai. Cette idée était une autre connerie". Selon le dirigeant sudiste, "les morts de faim de la Serie A étaient prêts à vendre les sept ou huit prochaines années de droits télé à un fonds d'investissement contre une bouchée de pain."

De Laurentiis n'a jamais voulu de cette entrée dans le capital de la Serie A et révèle sa technique pour contrer le projet : "J'ai dit: 'Vous êtes tous fous ?' J'ai donc utilisé Agnelli parce que, de toute évidence, s'il arrivait, les fonds ne lui permettraient pas de faire la Super League. Et il s'en est pris aux fonds."

Une fronde finalement gagnante

Finalement, la Juventus, l'Inter, Naples, la Lazio, l'Atalanta et le Hellas Vérone avaient voté contre après un accord de principe. L'accord Calcio prévoyait l'entrée (à hauteur de 10%) des fonds CVC, Advent et FSI dans une société de médias qui aurait géré les droits audiovisuels du championnat. L'opération devait rapporter 1,7 milliard d'euros et était considérée comme clôturée en novembre 2020. Mais la fronde menée par De Laurentiis a fini par faire annuler cette entrée.