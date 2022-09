Serie A: avec Giroud buteur, l’AC Milan enchaîne dans la douleur contre la Sampdoria

Fort de son succès contre l’Inter Milan, l’AC Milan a de nouveau enchaîné en Serie A contre la Sampdoria (2-1). Mis en échec à l’heure de jeu, Olivier Giroud a donné l’avantage aux siens grâce à un penalty.

Surpris en Ligue des champions cette semaine par le Red Bull Salzbourg (1-1), l’AC Milan devait se ressaisir. C’est face à une Sampdoria (victoire milanaise 2-1) mal au point au classement, que les coéquipiers de Mike Maignan ont eu l’occasion d’enchainer, après leur dernier succès contre l’Inter Milan.

Tout avait débuté pour le mieux avec Junior Messias, venu ouvrir le score dès la sixième minute. La recrue Charles de Ketelaere pensait inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs mais le Belge a vu sa réalisation être refusée pour une position de hors-jeu.

Par la suite, plusieurs faits de jeu vont permettre aux Gênois de reprendre confiance. Dès le début du second acte, le très en forme Rafael Leao a écopé d’un carton rouge. Quelques minutes plus tard, la Sampdoria égalisait alors via Filip Duricic.

Le sauveur Giroud

C’est dans ce genre de moments qu’Olivier Giroud réussit à se montrer décisif. Cela a encore été le cas ce samedi soir, grâce à un penalty converti, donnant ainsi un court avantage au Milan. Mais les locaux ont poussé pour revenir. Ce à quoi ont répondu les Français de l’AC Milan, en forme, notamment Mike Maignan, qui a encore sauvé son équipe d’un mauvais scénario.

Auteur de son troisième but en six matchs de championnat, Giroud est en pleine confiance avant la rencontre de Ligue des champions face au Dinamo Zagreb ce mercredi. De quoi inciter Didier Deschamps à le rappeler en Equipe de France, pour le rassemblement prévu pour la fin du mois? Pas impossible, d’autant que Karim Benzema est incertain. En attendant, l’AC Milan est deuxième, à égalité de points avec Naples.