Serie A: battue par l'Udinese, la Sampdoria officiellement reléguée en deuxième division

Après une nouvelle défaite sur le terrain de l'Udinese, ce lundi lors de la 34e journée de Serie A (2-0), la Sampdoria de Gênes a été reléguée en deuxième division, conclusion logique d'une saison désastreuse sportivement et économiquement.

C'est la fin de l'aventure pour la Sampdoria en Serie A. Défaits 2-0 contre l'Udinese ce lundi lors de la 34e journée du championnat d'Italie, les hommes de Dejan Stankovic ont abandonné toutes leurs chances de se maintenir dans l'élite. Des buts de Roberto Pereyra (9e), puis d'Adam Masina (34e), ont suffi à accomplir ce que les supporters du club redoutaient depuis des mois: avec 17 points, la Samp' ne peut plus espérer se maintenir dans l'élite, à quatre journées de la fin de la saison.

Une saison cauchemar

Le club ligurien pourrait même être rétrogradé plus bas tant il est en difficulté financièrement. Après des retards de salaires, ses dirigeants ont notamment dû négocier avec les joueurs un accord pour éviter une sanction sportive. L'actuel propriétaire du club, Massimo Ferrero, qui avait dû démissionner de la présidence en décembre 2021 après avoir été arrêté dans le cadre d'une affaire de banqueroute frauduleuse, serait prêt à se désengager totalement en cédant le club, selon plusieurs médias.

Autre preuve du climat délétère qui entoure le club génois cette saison, un colis contenant une tête de cochon avait été trouvé devant son siège en février, accompagné d'un message de menaces visant Ferrero et le vice-président Antonio Romei, selon l'agence Ansa et la Repubblica.

La Samp' descend, le Genoa remonte

Pour ne rien arranger, cette relégation intervient deux jours après que le rival de la Sampdoria, le Genoa, autre club historique de la ville portuaire, a validé son billet pour effectuer le chemin inverse la saison prochaine. Club né de la fusion entre Ginnastica Comunale Sampierdarenese et Ginnastica Andrea Doria en 1946, la Sampdoria a écrit les plus belles pages de son histoire dans les années 1980-90.

Lors de ces deux décennies, le club du nord-ouest de l'Italie a remporté son seul scudetto (1991), quatre Coupes d'Italie (1985, 1988, 1989 et 1994), une Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe (1990, compétition aujourd'hui disparue) et a même atteint la finale de la Coupe des clubs champions en 1992. Emmenés par leur capitaine et numéro 10 Roberto Mancini et par leur attaquant Gianluca Vialli, décédé en janvier, les joueurs de la 'Samp' ont été battus cette année-là par le FC Barcelone de Ronald Koeman, unique buteur sur coup franc, à Wembley dans le temps additionnel (1-0).