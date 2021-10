Serie A: bonne nouvelle pour l'AC Milan, Zlatan est de retour

Zlatan Ibrahimovic est de retour dans le groupe de l'AC Milan pour affronter le Hellas Vérone ce samedi à 20h45 en Serie A. Le buteur suédois avait manqué de nombreux matchs en ce début de saison pour cause de blessure.

Bonne nouvelle pour l'AC Milan. Devant faire face de nombreuses indisponibilités, les Rossoneri pourront compter sur Zlatan Ibrahimovic face au Hellas Vérone ce samedi à 20h45 pour le compte de la huitième journée de Serie A. Le buteur suédois n'a pour le moment joué que trente petites minutes cette saison face à la Lazio (2-0), entre deux blessures, suffisant pour inscrire un but. Revenu tardivement d'une entorse au genou, il avait enchaîné sur une blessure au tendon d'Achille, qui l'a notamment empêché de jouer les deux matchs de Ligue des champions face à l'Atlético (1-2) et Liverpool (2-3).

La fin d'une longue période d'indisponibilité

Zlatan avait manqué l'Euro avec la Suède suite à sa blessure au genou, et avait dû être opéré. Le buteur n'a pu jouer que 19 des 38 matchs de Serie A la saison passée, alternant entre blessures musculaires, Covid-19, déchirure des abducteurs et blessure au mollet. Il s'entraînait avec le groupe depuis le 14 octobre, et est déjà prêt à figurer dans le groupe ce week-end.

L'AC Milan est actuel deuxième de Serie A avec 19 points derrière Naples (21 points), mais traverse une période compliquée. Le gardien français Mike Maignan a récemment été opéré d'un poignet quand Junior Messias, Florenzi et Tiemoue Bakayoko sont eux aussi blessés et forfaits. Le latéral français Theo Hernandez" et Brahim Diaz ont eux été testés positif au Covid-19.

Le retour de Zlatan va donc faire du bien aux hommes de Stefano Pioli, qui reçoivent le Hellas Vérone, réputé pour faire tomber les cadors du championnat italien. Olivier Giroud est également de retour dans le groupe, lui qui souffrait jusqu'ici d'un lumbago et était absent du groupe face à l'Atalanta avant la trêve (victoire 3-2). Le milieu de terrain bosnien Rade Krunic fera lui aussi son retour de blessure ce samedi.