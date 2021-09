Liverpool: Klopp encense Origi et taclent "les gens qui ne regardent pas assez le football"

Divock Origi était titulaire pour la première fois depuis le mois de janvier lors de la victoire de Liverpool 3-2 face à l’AC Milan mercredi en Ligue des champions. A l’issue du match, son entraineur Jürgen Klopp s’est montré dithyrambique envers son attaquant, qui aurait pu quitter le club et été.

Les heures de Divock Origi à Liverpool semblaient comptées mais l'attaquant est peut-être à la relance. Alors qu’il n’a pas disputé la moindre minute de jeu en Premier League, le joueur a été titularisé en Ligue des champions contre l’AC Milan (3-2) par son entraineur Jürgen Klopp, pour la première journée de la phase de groupes mercredi.

L’ancien buteur du LOSC, qui a été remplacé à la 63e minute par Sadio Mané, a réalisé une prestation convaincante et est notamment à l’origine du but égalisateur de Mohamed Salah.



"C'est un attaquant sensationnel et il a vraiment bien joué aujourd'hui. C'est un type formidable. Il sera considéré comme une légende quand il partira. Il aurait pu partir cet été mais le football est fou et les gens ont oublié à quel point il est bon. Nous devons décider des joueurs titulaires. Il n'a rien fait de mal. Il est parfois difficile d'entrer dans cette équipe mais je suis vraiment heureux pour lui ce soir", a salué Klopp.

Un avenir loin de Liverpool

Divock Origi, qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison, aurait pu partir cet été. Son entraîneur a révélé qu’il était placé sur la liste des transferts mais qu'aucune offre n’était arrivée sur la table des dirigeants des Reds. Jürgen Klopp ajoute qu’il sera extrêmement difficile pour lui d’avoir du temps cette saison.

"Les gens oublient à quel point il est bon. C'est difficile d'entrer dans cette équipe. Pendant la période des transferts, nous pensions tous qu'il y aurait une offre appropriée pour lui mais manifestement les gens ne regardent pas assez le football. C'est un type formidable. Il sera considéré comme une légende quand il partira", lance l’ancien coach de Dortmund.

Divock Origi est arrivé en 2014 à Liverpool, où il a disputé 158 matchs pour 35 buts marqués, dont un lors de la finale de Ligue des champions contre Tottenham en 2019. Il a aussi remporté un titre de champion d’Angleterre en 2020. Après cette belle victoire contre l'AC Milan, les hommes de Jürgen Klopp recevront Crystal Palace pour le compte de la cinquième journée de Premier League.

