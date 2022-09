Serie A: cartons rouges, but annulé, bagarre... chaos total à la fin du match entre la Juve et la Salernitana

Peu séduisante dans le jeu cette saison, la Juventus a confirmé ses difficultés en Serie A contre la Salernitana. Mené 2-0 à la pause, la Vieille Dame a tout de même eu les ressources pour revenir au score et ainsi éviter le pire (2-2). Mais la fin de match a basculé dans le chaos, entre but de Milik annulé, début de bagarre et pluie de cartons rouges.

Elle semble loin, la Juventus qui raflait tout sur son passage en Serie A. Dans la foulée des difficultés de cette saison, voire celles de l’an dernier, la Vieille Dame a encore montré des faiblesses à domicile ce dimanche, contre la Salernitana (2-2), dans le cadre de la sixième journée de Serie A.

Face au club de Franck Ribéry (absent pour blessure), les locaux ont littéralement frôlé le désastre. Antonio Candreva est venu ouvrir le score en coupant un centre fort à la 18e minute. Peu avant la pause, Krzysztof Piatek,a fait le break sur penalty. Deux buts de retard et un premier acte finalement à l’image de ce que montre la Juventus en championnat et récemment en Ligue des champions.

Piqué dans son orgueil, la Juventus est revenue des vestiaires avec de meilleures intentions. Cinq minutes après la pause, Kostic adresse depuis on côté gauche un long centre. Bremer en profite pour couper et mettre un coup de casque puissant afin d’égaliser. Par la suite, les locaux vont pousser pour revenir au score. Milik pense y arriver avec une frappe flottante qui passe de très peu à côté du poteau. Les nombreux changements d’Allegri ne changeront pas la physionomie de la rencontre.

Le but de Milik annulé fait tout basculer dans le chaos

C’est du moins ce qu’on pouvait penser à la fin du temps réglementaire, mais un fait de jeu va tout changer. Les locaux obtiennent un penalty transformé en deux temps par Bonucci. Dans la foulée, Milik pense inscrire le but de la victoire, et c‘est là que le match bascule dans le chaos.

Le Polonais retire son maillot pour fêter son but... mais avait déjà écopé d’un carton jaune et reçoit donc un rouge. Comme si ça ne suffisait pas, l’arbitre annule finalement le but après visionnage du VAR (a priori pour un hors-jeu passif de Bonucci), ce qui provoque la colère des joueurs de la Juventus. Une grosse altercation entre les deux équipes va même avoir lieu, conduisant à une pluie de cartons rouge. Sont concernés: Cuadrado, Fazio et Allegri. C’est dans cette atmosphère que la rencontre se termine par un nul assez spectaculaire. Les locaux sont huitièmes, tandis que la Salernitana est 10e.