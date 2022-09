PSG-Juventus: "Monter dans le train", le film de la victoire parisienne

Le PSG a battu la Juventus (2-1) mardi soir au Parc des Princes, pour son premier match de la phase de groupes de la Ligue des champions. RMC Sport vous propose le film de la rencontre, "Monter dans le train", avec une large place consacrée à la performance de Kylian Mbappé mais aussi à sa relation avec Neymar.

La première en Ligue des champions du PSG version Christophe Galtier était forcément très attendue. Et les supporters parisiens sont passés par toutes les émotions mardi soir face à la Juventus (2-1). La ferveur d'abord, avec la tribune Auteuil qui s'embrase à l'entrée des joueurs. L'enthousiasme ensuite, lorsque Kylian Mbappé met son équipe sur une voie royale avec son doublé, sur deux reprises de volée dont il a le secret. RMC Sport vous propose le film de cette rencontre, intitulé "Monter dans le train"... évidente référence aux débats récents autour des trajets de l'effectif parisien. Mais aussi un symbole de la volonté toujours affirmée du club de la capital: celle de faire partie du club des vainqueurs de la coupe aux grandes oreilles.

Le champion du monde aurait voulu s'offrir un coup du chapeau pour sa première européenne, mais le natif de Bondy a complètement oublié Neymar, pourtant esseulé dans la surface de réparation et en position idéale pour crucifier définitivement les Italiens.

Tout le stade l’a vu. D'un regard mi-incrédule, mi-énervé, le Brésilien a montré sa frustration sans en rajouter. Cherchant du regard son coéquipier pour trouver un début d’explication. Mbappé lui a répondu quelques secondes plus tard, avec les mains, pour lui dire qu’il ne l’avait pas vu. C'est d'ailleurs l'un des angles choisis pour le film RMC Sport: cette drôle de relation qui unit Neymar à Mbappé, entre concurrence et volonté de jouer ensemble, entre début d'amitié et tensions qui reviennent régulièrement.

En bonne voie pour les huitièmes de finale

Après le match, le coach reverra les images pour se rendre compte de l’évidence mais sans accabler le double buteur du soir. Neymar et Kylian Mbappé en ont reparlé de manière détendu.

Pas de polémique. Le Français ne repart pas avec le ballon mais avec le trophée du meilleur joueur du match. Le tournant du match puisque les Parisiens vont ensuite se faire peur, en encaissant le but du 2-1 sur un coup de casque de Weston McKennie. Quelques frissons qui n'empêcheront pas les Parisiens de remporter un premier succès en C1 cette saison. Une victoire qui leur permet de monter dans le train et d'être dans le bon wagon pour entrevoir la qualification.