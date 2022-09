PSG-Juventus: parades monstrueuses, sortie à contretemps… le match contrasté de Donnarumma

Pour sa première grande soirée de la saison, Gianluigi Donnarumma a livré une performance remarquée face à la Juventus, mardi en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Excellent sur sa ligne, le portier du PSG a réalisé plusieurs arrêts spectaculaires. Mais il s’est aussi manqué sur le but inscrit par la Vieille Dame…

Difficile de lui attribuer une note après une telle soirée. En fonction des critères et de la sensibilité de chacun, elle peut varier de manière assez importante. Sans que ce ne soit vraiment un scandale. Gianluigi Donnarumma a livré une prestation remarquée lors de la victoire du PSG contre la Juventus, mardi en Ligue des champions (2-1). Face à l’un des clubs historiques de son pays, l’international italien (46 sélections) a été impressionnant sur sa ligne. Avec son mètre 96, ses larges épaules et ses bras à rallonge, l’ancien capitaine de l’AC Milan a mis en échec les attaquants adverses. En réalisant plusieurs arrêts très spectaculaires.

En première période, il a notamment repoussé une tête puissante d’Arkadiusz Milik à bout portant, alors que Paris ne menait qu’1-0. "Gigio" a récidivé dans le deuxième acte en détournant avec brio une tête renversée de Dusan Vlahovic, pour empêcher la Vieille Dame d’égaliser à 2-2. Mais ses interventions décisives ont été ternies par un jeu au pied parfois défaillant et quelques moments de flottement. A l’image de la réduction du score...

Talentueux mais parfois fébrile

Après un corner rapidement joué à deux par les Turinois, Donnarumma a très mal négocié la trajectoire d’un centre de Filip Kostic dans la surface. Sorti à contretemps, le gardien parisien a permis à Weston Mckennie de marquer de la tête dans le but vide, entre Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Une erreur coupable, qui a un peu plombé son équipe, pourtant largement dominatrice jusque-là.

Même si elle est moins grossière (et surtout moins lourde de conséquences), cette bourde rappelle forcément celle de Bernabeu au printemps dernier face au Real Madrid, lorsque Donnarumma avait perdu ses moyens devant le pressing de Karim Benzema, en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Elle confirme l’impression générale laissée par le meilleur joueur de l’Euro 2021 depuis son arrivée à Paris l’an passé. Dans un mélange de talent et fébrilité.

Donnarumma doit gagner en fiabilité

Après une première saison à partager l’affiche avec Keylor Navas, le gardien de la Squadra Azzura a été promu au poste de n°1 par Christophe Galtier au début de l’été. Un statut de titulaire qui doit lui permettre de gagner en confiance afin de se montrer plus fiable sur la durée. Sur ce point, Donnarumma a encore du travail. Son match contre la Juve vient de le confirmer. A seulement 23 ans, il a largement le temps de progresser, même si les aiguilles tournent un peu plus vite qu’ailleurs sur l’horloge du PSG. Un club où l’exigence est maximale et où la moindre faute de concentration peut être fatale. Au risque d'entacher tout le reste.