Juventus: les comptes toujours plombés par le passage de Cristiano Ronaldo

Si Cristiano Ronaldo a quitté le club en août 2021, son passage contribuerait toujours à plomber les comptes de la Juventus, selon les documents comptables de la holding Exor.

La Juventus n’est pas seulement en difficulté sur le terrain. C’est aussi le cas sur le plan comptable. Exor, la holding de la famille Agnelli qui détient 63,8% du club, a dévoilé les chiffres du deuxième semestre de la saison 2021-2022. Sur la période entre janvier et juin 2022, les pertes atteignent 132 millions d’euros pour un montant total estimé entre 240 et 250 millions d’euros en ajoutant les pertes du premier semestre de la saison. Les comptes seront cotés par le conseil d’administration en septembre et seront négatifs pour la cinquième année consécutive.

Les raisons de cette nouvelle année économique difficile résident notamment dans les grosses pertes des revenus du stade mais aussi dans les frais toujours pesants du passage de Cristiano Ronaldo au club. La star portugaise a pourtant quitté le club en 2021 mais les importantes dépenses liées à son passage (salaires, primes…) apparaissent encore dans les documents financiers du club.

Un salaire à 30 millions d'euros par saison

Le quintuple Ballon d’or avait rejoint la Vieille Dame en 2018 en provenance du Real Madrid, contre 117 millions d’euros et un salaire estimé à plus de 30 millions d’euros par saison. En trois saisons, il avait garni son palmarès de cinq titres supplémentaires (dont deux en Serie A) sans parvenir à glaner une nouvelle Ligue des champions (éliminations en quarts en 2019 et 2020, puis en 8es en 2021). Il a finalement achevé son aventure en 2021 pour revenir à Manchester United.

Selon Tuttosport, le conseil d’administration devrait voter un le budget compris entre 240 et 250 millions d’euros pour combler le déficit de l’année dernière. Sur les cinq dernières années, le gouffre s’est progressivement creusé jusqu’à dépasser la barre symbolique des 200 millions d’euros de perte lors de la saison 2020-2021 (209,9 millions d’euros). Le déficit s’élevait -19,2 millions d’euros en 2017-18, -39,8 en 2018-19 puis à -89,7 en 2019-20.