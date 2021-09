Serie A: Hernandez décisif avec Milan, Ribéry prend son premier point

A San Siro, l'AC Milan a dû patienter avant de mettre au pas un promu vénitien bien organisé mais battu 2-0, grâce à l'entrée en jeu du Français, Théo Hernandez.

L'AC Milan a rejoint mercredi soir l'Inter Milan en tête de la Serie A en battant Venise (2-0) à San Siro, dans l'attente du match de Naples, qui peut repasser devant les clubs milanais en cas de succès à la Sampdoria de Gênes.

L'Internazionale et l'AC Milan sont en tête avec 13 points, soit une longueur d'avance sur Naples (3e, 12 pts), seule équipe à avoir gagné ses quatre premiers matches et qui se déplace jeudi en début de soirée sur le terrain de la Sampdoria (12e).

La Salernitana de Ribéry ne décolle pas

Au lendemain du succès des Nerazzurri sur la pelouse de la Fiorentina (3-1) en ouverture de cette 5e journée, les Rossoneri sont restés au contact en mettant au pas le promu vénitien grâce à l'entrée tonique de Théo Hernandez.

Laissé sur le banc pour souffler, le néo-international français a d'abord offert le premier but à Brahim Diaz (68e), peu après son entrée, puis a plié le match d'une frappe puissante (82e).

"Ce que j'ai préféré entre ma passe décisive (sur le premier but de Brahim Diaz, ndlr), mon but ou les pas de danse avec Brahim ? Tous les trois ! Sur mon but, le ballon que me donne Bennacer, c'est déjà presque un but, a commenté Hernandez au micro de DAZN. On sait que Venise était une équipe délicate, ensuite l'entraîneur a fait trois remplacements qui ont changé le match. Ce type de matches (contre les plus petites équipes, ndlr), on doit tous les gagner. Et encore samedi (contre La Spezia). On ne joue pas seulement pour la Ligue des champions, mais pour quelque chose de plus. On doit jouer pour remporter le Scudetto."

La Salernitana de Franck Ribéry, titulaire et remplacé à la 88e minute, a de son côté pris son premier point, à domicile contre l'Hellas Vérone (2-2) après avoir été menée 2-0. Le promu reste néanmoins lanterne rouge.