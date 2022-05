Serie A: Ibrahimovic dédie le titre à Raiola, "il me conseillerait de continuer à voler de l'argent"

Dimanche soir, Zlatan Ibrahimovic a dédié le Scudetto remporté par l’AC Milan à son ancien agent, Mino Raiola, décédé le 30 avril dernier. L’agent italien faisait partie de ceux qui avaient conseillé au Suédois de revenir à Milan pour faire gagner les Rossoneri.

Zlatan Ibrahimovic ne fait pas seulement le spectacle. Dimanche soir, pour célébrer le titre de l’AC Milan décroché lors de la dernière journée de Série A, le Suédois a débarqué sur la pelouse un cigare à la bouche. Mais il a aussi évoqué son ancien agent, Mino Raiola, décédé le 30 avril dernier et pour qui il avait forcément une pensée.

"Ce titre est pour Mino, a expliqué Ibrahimovic au micro de Sky Sport. Il voulait me voir à Milan, il me disait que je pouvais sauver le club et le faire revenir au plus haut niveau. C’est le premier trophée que je gagne sans lui."

"Il me conseillerait de jouer encore dix ans"

Il y a onze ans que les Rossoneri n’avaient plus remporté le championnat italien. A l’époque, Ibrahimovic était déjà là. Entre temps, il a connu le Paris Saint-Germain, Manchester United et les Los Angeles Galaxy, avant de revenir et d’emmener le Milan vers un nouveau titre.

Le Suédois, âgé de 40 ans, a évoqué son avenir du bout des lèvres lors des festivités. "Quand je suis sur le terrain, je fais la différence. Je ne vois pas d’autre Ibra." Mais il a surtout évoqué Mino Raiola, encore : "Il me conseillerait de jouer encore dix ans et de continuer à voler de l’argent."