Serie A: l'AC Milan bute sur la Juve et s'inquiète après la blessure de Zlatan

C'est sur un triste 0-0 que l'AC Milan et la Juventus se sont quittés ce dimanche (0-0) dans le cadre de la 23e journée de Serie A. Préféré à Olivier Giroud au coup d'envoi, Zlatan Ibrahimovic est rapidement sorti sur blessure.

Pas de vainqueur dans le choc du jour en Italie. Une semaine après sa défaite surprise contre La Spezia (2-1), l’AC Milan a dû se contenter d’un match nul contre la Juventus Turin (0-0), à l’occasion de la 23e journée de Serie A.

Zlatan rapidement remplacé par Giroud

Ce duel entre le troisième et le cinquième n’aura pas tenu toutes ses promesses, loin de là. Avec bien plus de fautes et d’erreurs techniques que d’occasions franches. On retiendra simplement une lourde frappe de l’ancien Lillois Rafael Leão repoussée par Wojciech Szczesny (20e), un raid en solitaire de Theo Hernandez (63e) et une tête pas assez puissante d’Olivier Giroud (69e). Sans oublier la solide prestation du défenseur français Pierre Kalulu avec les Rossoneri. Côté turinois, Adrien Rabiot a dû attendre le temps additionnel pour entrer en jeu.

Cette affiche a surtout été marquée par la sortie sur blessure de Zlatan Ibrahimovic. Visiblement touché au niveau du tendon d’Achille, il a été remplacé par Giroud dès la fin de la première demi-heure. Reste à connaître la durée d’indisponibilité du Suédois, qui avait déjà été victime d’un petit pépin physique le mois dernier. Il avait manqué une rencontre de championnat en raison de douleurs à un genou.

Au classement de la Serie A, l’Inter reste un solide leader avec quatre points d’avance sur Naples et Milan. Le top 4 est complété par l’Atalanta Bergame devant la Juve et la Roma, qui a dominé Empoli ce dimanche (4-2) avec notamment un doublé de Tammy Abraham et un nouveau but de sa recrue portugaise Sergio Oliveira. De son côté, Naples n’a fait qu’une bouchée de la Salernitana (4-1), la lanterne rouge toujours privée de Franck Ribéry. Auteur de 115e but avec Naples, Lorenzo Insigne a égalé le total d'un certain Diego Maradona, devenant le troisième meilleur buteur ex aequo dans l'histoire du club derrière Marek Hamsik (121) et Dries Mertens (144).

Programmée le week-end du 6 février, la prochaine journée de Serie A proposera notamment un derby entre les deux clubs de Milan. En espérant plus de spectacle que ce dimanche soir.