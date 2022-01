AC Milan: Zlatan tacle (encore) les arbitres français

Dans un long entretien pour le journal L'Equipe, l'ancien attaquant du PSG Zlatan Ibrahimovic a de nouveau critiqué le niveau de l'arbitrage français.

Personne n'a oublié le "pays de merde" de Zlatan. Dans une interview pour le journal L'Equipe, le Suédois, actuel attaquant de l'AC Milan, a de nouveau taclé l'arbitrage français. Lui qui est arrivé au début de l'ère QSI à Paris, se rappelle d'un arbitrage pas à la hauteur pour gérer de telles stars : "C'était difficile pour eux, et pour nous de travailler avec eux. C'était nouveau pour eux aussi, ils n'étaient pas encore professionnels à temps plein, et quand tu as autant de grands champions qui arrivent au PSG... C'est dur parce qu'ils n'étaient pas habitués." Puis il ajoute sur un ton piquant : "Mais je ne pouvais pas non plus attendre qu'ils progressent."

"Au PSG, tu n'as pas besoin que chacun soit au top"

En mars 2013, Zlatan Ibrahimovic avait complètement pété les plombs contre l'arbitrage face à Bordeaux : "Ça fait 15 ans que je joue au football et je n’ai jamais vu un tel arbitre. Dans ce pays de merde. Ce pays ne mérite pas le PSG." En anglais et en quelques secondes, Zlatan s'était payé la tête de Lionel Jaffredo, l’arbitre de Bordeaux-PSG (3-2). La raison d’une telle colère ? Peut-être un coup franc non accordé pour le PSG sur une passe en retrait volontaire de Lamine Sané à Cédric Carrasso. Quelques minutes plus tard, le PSG encaissait le troisième but synonyme de défaite.

Avec un peu plus de recul, Zlatan évoque le grand PSG actuel, qu'il n'avait pas connu lorsqu'il y évoluait : "Pour gagner les grands matches, les titres, on te répète tout le temps : "Il faut que chacun d'entre vous soit au top". Mais au PSG, non. Tu as tellement de grands champions dans l'effectif que tu es tranquille, dans le confort. Neymar ne va pas bien ? Il suffit que Messi soit bien. Messi ne va pas bien ? Il suffit que Mbappé soit bien. Chaque joueur peut faire la différence tout seul..."

"Je lui ai dit : "À ta place, j'irais au Real""

Le Suédois avoue aussi avoir donné des conseils à Kylian Mbappé concernant son avenir. "Moi, j'y serais allé (au Real)" commente-t-il. "Mais si je suis le PSG, j'essaierais de le retenir. C'est lui qui décidera. Le PSG veut le garder, évidemment, mais lui, est-ce qu'il veut rester ?" Zlatan Ibrahimovic pense que "d'autres clubs" sont intéressés par le jeune attaquant. "Si tu es dirigeant, que tu as les moyens et que tu ne veux pas prendre Mbappé, tu t'es trompé de métier." Il confirme aussi qu'il a conseillé à Mbappé d'aller au Real : "Il m'a demandé, oui, et je lui ai dit : "À ta place, j'irais au Real"."