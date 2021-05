Mercato: la Juve penserait à Griezmann en cas de départ de Ronaldo

Alors que le FC Barcelone s'apprête à vivre un été mouvementé, avec de nombreux départs de joueurs, Antoine Griezmann se retrouve au centre des rumeurs. Le Français est envoyé ce vendredi du côté de la Juventus Turin par la presse catalane. "Grizou" pourrait y remplacer Cristiano Ronaldo en cas de départ du Portugais.

Et si Antoine Griezmann découvrait les charmes de l'Italie? Voilà l'hypothèse que soulève le quotidien catalan Sport, au point d'en faire la Une de son édition du vendredi 21 mai. "Grizou" pourrait ainsi rejoindre les rangs de la Juventus Turin dès cet été, pour y remplacer Cristiano Ronaldo, annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines alors que la Vieille Dame traverse une saison compliquée.

Le cas Griezmann au centre des rumeurs

Depuis plusieurs jours, une opération de renouvellement a débuté au Barça. Le président Joan Laporta a annoncé mardi que des décisions seraient prises quant à l'avenir de plusieurs membres de l'effectif du club, y compris au sein du staff. Ronald Koeman pourrait faire les frais de ce renouveau, tout comme plusieurs joueurs (Neto, Sergi Roberto, Gerard Piqué, Ousmane Dembélé, entre autres).

Antoine Griezmann n'est pas épargné. Malgré une deuxième saison au Barça plus aboutie que la première, le Français est envoyé à droite à gauche par la presse catalane. Mercredi, Enrique Cerezo, le président de l'Atlético de Madrid, affirmait qu'il espérait pouvoir faire revenir Griezmann.

Un prêt du côté de la Juventus?

Ce vendredi, Sport l'envoie donc du côté de la Juventus, en cas de départ de Cristiano Ronaldo. Selon le quotidien catalan, la Vieille Dame, qui n'est pas encore assurée de disputer la Ligue des champions la saison prochaine, envisagerait de se faire prêter Griezmann. Pour réaliser cette opération, le club basé à Turin souhaiterait négocier avec le Barça une prise en charge partielle du salaire de "Grizou".

Même si Griezmann n'est toujours pas indiscutable du côté de Barcelone, ces informations sont évidemment à prendre avec des pincettes. Car le Barça possède une dette affolante de plus d'un milliard d'euros et n'aura pas énormément de marge de manœuvre sur le marché des transferts. Le club catalan aurait d'ailleurs abandonné l'idée de recruter Erling Haaland. Dans ce contexte, et même s'il est annoncé partant, Griezmann pourrait être l'un des éléments centraux de l'opération de renouvellement qui débute au Barça.