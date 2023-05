Serie A: la Juve vers un nouveau retrait de points pour fraudes comptables

Alors que la suspension de la Juventus Turin de 15 points en Serie A avait été suspendue, le procureur de la Fédé italienne a cette fois demandé un retrait de 11 points dans l'affaire des fraudes comptables autour de transferts de joueurs. Le club pourra encore contester une éventuelle nouvelle sanction.

Le procureur de la Fédération italienne de football a requis lundi un nouveau retrait de points à l'encontre de la Juventus Turin, lors d'une audience où est réexaminée la pénalité suspendue en avril pour fraudes comptables présumées. Le procureur a demandé un retrait de 11 points lors de cette audience organisée à distance, a indiqué la Fédération italienne. La décision est attendue dans la journée ou mardi.

La cour d'appel de la Fédération avait infligé en janvier un retrait de 15 points à la Juve en raison de plus-values jugées artificielles lors de certaines ventes de joueurs. Mais elle a été appelée à réévaluer sa sanction en avril par le Collège de garantie du Comité olympique italien (Coni), saisi par le club turinois.

Son avenir en Ligue des champions en dépend

Dans les motivations de sa décision, cette instance, plus haut degré de la justice sportive en Italie, avait confirmé une "altération volontaire et répétée des écritures comptables" de la part de la Juve. Mais elle avait suspendu la pénalité et demandé un réexamen de la sanction, pour clarifier le rôle de certains dirigeants turinois dans l'affaire.

La Juve, qui joue lundi soir à Empoli en clôture de la 36e journée de Serie A, est actuellement deuxième du championnat. Si la cour d'appel fédérale s'en tient aux réquisitions du procureur, elle redescendrait à la 7e place avec très peu de chances de pouvoir rejoindre la 4e place, la dernière qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

Les Bianconeri ont en théorie encore le droit de saisir le Collège de garantie pour contester une éventuelle nouvelle sanction, ce qui pourrait prolonger ce feuilleton extra-sportif au-delà de la saison, qui se termine le 4 juin.