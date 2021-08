Serie A: la Juventus dévoile son maillot third inspiré des années 1990... et très particulier

Alors que le maillot avait déjà fuité sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, la Juventus a dévoilé ce jeudi son maillot third, qui rappelle certains designs des années 1990.

Une surprise qui n'en est plus une. La Juventus a dévoilé ce jeudi son troisième maillot, qui sera utilisé lors des rencontres de Ligue des champions. Pour cette tunique, Adidas a voulu s'inspirer de certains designs des années 1990. Un maillot original jaune, blanc et bleu qui rappelle l'une des célèbres gamme de l'équimentier, Adidas EQT (Equipment).

Très tendance dans les années 1990, ce design s'était retrouvé sur de nombreux maillots de foot (OM, Bayern, AC Milan, Liverpool). Trente ans après, la marque aux trois bandes a voulu remettre EQT au goût du jour, en mélangeant les couleurs et les formes. Pas du goût de tout le monde.

Le maillot avait déjà fuité

En plus du traditionnel "Jeep", un nouveau sponsor fait son apparition: "4XE", qui est une nouvelle technologie hybride de la marque automobile déjà présente sur le maillot. Ce style rappelle aussi le maillot third de Manchester United, dévoilé il y a quelques jours par les Red Devils. Si la tunique a de quoi étonner, les supporters de la Juve sont loin d'être surpris, le maillot ayant fuité il y a quelques jours sur les réseaux sociaux.

Avec cette nouvelle tunique disons originale, les Turinois vont tenter de retrouver le succès, après avoir perdu la Serie A la saison passée au profit de l'Inter Milan et l'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions face au FC Porto, à l'issue d'une double confrontation mémorable. Pour réussir, Andrea Agnelli a rappelé un ancien de la maison, Massimiliano Allegri, quintuple champion d'Italie et double finaliste de la C1 sur le banc bianconero, après l'échec d'Andrea Pirlo. Le club turinois pourra également compter sur Cristiano Ronaldo, qui a affirmé que son histoire avec le Real Madrid est bel et bien terminée.