Serie A: la Juventus freinée, sous la menace de la Roma

La Juventus a concédé le nul ce samedi lors de la 33e journée de Serie A face à Bologne (1-1). Les Bianconeri ont attendu la toute fin du match, face à un adversaire réduit à 9, pour égaliser par l'intermédiaire de Dusan Vlahovic. Ils sont désormais sous la menace de la Roma, qui pourrait revenir à trois points lundi en cas de victoire face à Naples.

La Juventus (4e) a dû attendre d'être à onze contre neuf pour arracher l'égalisation contre un coriace Bologne (1-1), samedi lors de la 33e journée, offrant l'occasion à la Roma (5e) de se rapprocher du Top 4 en cas de succès lundi à Naples.

Dusan Vlahovic a surgi pour inscrire son 23e but et éviter un revers gênant à domicile contre le 13e du classement. Le Serbe a prolongé de la tête une reprise en ciseau d'Alvaro Morata (90+5e). Cruel pour Bologne qui tenait un joli coup face aux Bianconeri - revêtus d'un insolite maillot bleu et orange - grâce à un but de Marko Arnautovic, oublié par la défense centrale (52e).

Mais les deux exclusions en une poignée de secondes d'Adama Soumaoro puis Gary Medel (84e) ont été de trop. Le premier a été exclu pour une faute en position de dernier défenseur sur Morata, signalée par la VAR, et le second pour avoir trop protesté. A onze, Bologne avait bien résisté, grâce notamment à un gardien Lukasz Skorupski décisif devant Mattijs de Ligt (58e), deux minutes après avoir été sauvé par son poteau sur une tête de Danilo.

Ce nul des Bianconeri (4e, 63 points), sous le regard d'Alessandro Del Piero, pour sa première apparition au Juventus Stadium depuis ses adieux à la "Vieille dame" en 2012, peut rouvrir le débat pour la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions.

La Roma (5e, 57 pts) peut en effet revenir à trois longueurs, en cas de succès lundi contre Naples (3e). "Il ne faut pas se laisser prendre par la nervosité", a toutefois assuré l'entraîneur turinois Massimiliano Allegri. "Si on avait gagné ce soir, la quatrième place n'était pas assurée pour autant, il y a encore beaucoup de points (à prendre), il faut continuer à faire mieux dans l'attitude", a-t-il ajouté.

La Lazio (7e) a manqué l'occasion en soirée de reprendre la 5e place, bousculée par le Torino avant d'égaliser in extremis dans le temps additionnel (1-1). Grâce à Ciro Immobile, auteur de son 25e but de la saison et donc son 180e en Serie A. Il rejoint Fabio Quagliarella comme meilleur buteur en activité.

Les Giallorossi aussi doivent continuer à regarder derrière. Car la Fiorentina (6e) n'est plus qu'à une longueur de la Roma après sa courte victoire sur le mal classé Venise (1-0).

Venise, 18e et premier relégable, fait une bien mauvaise opération en voyant s'élargir à six points le retard sur Cagliari (17e), qui a remporté une victoire précieuse contre Sassuolo (1-0).

La Salernitana, lanterne rouge distancée à neuf points des Sardes, a montré pour sa part qu'elle n'abdiquait pas en s'imposant chez la Sampdoria Gênes (2-1).

La "Samp", dont le maintien n'est pas encore assuré (16e avec sept points d'avance sur la zone rouge), s'est fait surprendre d'entrée de jeu en cédant coup sur coup sur une tête de Federico Fazio (4e) puis un déboulé d'Ederson (6e).

"On a démontré qu'on travaillait dur, qu'on croyait au maintien, il reste encore beaucoup de matches, on va voir ce qui se passe", a savouré sur DAZN Franck Ribéry, entré en seconde période pour défendre ce premier succès de Salerne depuis le 9 janvier.