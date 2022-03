Serie A: La vilaine entaille de Giroud lors de Naples-Milan

Unique buteur de la rencontre ce dimanche de la 28e journée de Serie A entre Naples et l'AC Milan (1-0), Olivier Giroud est sorti blessé en seconde période, touché à la cheville. En début de match, l'attaquant avait subi un tacle rugueux de Kalidou Koulibaly, lui provoquant une sévère entaille.

Insubmersible Olivier Giroud. L'attaquant françàis a offert le choc de la 28e journée de Serie A à l'AC Milan, en marquant le seul but de la partie sur la pelouse de Naples dimanche (1-0). Un succès qui permet au club lombard de prendre les commandes de la Serie A, pour deux points devant l'Inter, qui compte néanmoins un match en moins.

Pourtant, en première période, Olivier Giroud s'est fait marcher dessus par Kalidou Koulibaly. L'international français a gardé des séquelles de ce contact rugueux avec le défenseur sénégalais, avec une grosse entaille au niveau de la jambe. Le joueur de Naples a écopé d'un carton jaune (24e).

"No pain, no gain"

Mais dans un match fermé, où il n'a touché que peu de ballons, Olivier Giroud a serré les dents pour rester sur le terrain. Bien lui en a pris puisqu'il a endossé le costume de sauveur au retour des vestiaires (49e), en renard des surfaces. Sur une frappe de Davide Calabria, l'ancien buteur de Chelsea a tendu son pied de façon opportuniste pour dévier le ballon dans les cages de David Ospina.

Giroud © Capture

"No pain, no gain", a réagi plus tard dans la soirée Olivier Giroud sur son compte Instagram, dans un dicton qu'on pourrait traduire par "on a rien sans rien". Grâce à sa nouvelle réalisation, la recrue de l'AC Milan compte désormais 11 buts (toutes compétitions confondues) cette saison. Touché à la cheville, Giroud a finalement cédé sa place à la 68e minute, non sans avoir été une nouvelle fois décisif donc.