Serie A: le but exceptionnel de Theo Hernandez lors de la victoire face à l'Atalanta

Lors de la victoire de l'AC Milan face à l'Atalanta dimanche (2-0), Theo Hernandez a inscrit un superbe but après une chevauchée fantastique sur la quasi-intégralité du terrain.

Theo Hernandez est décidément en très grande forme avec l'AC Milan. Titulaire indiscutable au poste de latéral gauche, l'international français a une nouvelle fois régalé les tifosi des Rossoneri ce dimanche lors de la victoire face à l'Atalanta (2-0), comptant pour la 37e journée. Alors que les Milanais mènent 1-0 à l'approche du dernier quart d'heure, Theo Hernandez profite d'un bon tacle de Krunic pour récupérer le ballon aux abords de sa surface de réparation.

Le titre se rapproche pour l'AC Milan

Balle au pied, il entame un véritable rush où il efface un à un les joueurs bergamasques, oubliant même de servir ses coéquipiers, notamment Messias sur le côté droit. Dans les 25 derniers mètres, il dribble trois défenseurs, avant de crucifier le gardien adverse d'une frappe croisée du gauche à ras de terre. Une réalisation exceptionnelle saluée par le public de San Siro, mais également par Olivier Giroud et Zlatan Ibrahimovic, pour son 20e but sous les couleurs milanaises.

Avec le succès de l'Inter contre Cagliari (3-1), le suspense est toujours entier concernant le titre de champion. À une journée de la fin du championnat, le Milan compte deux points d'avance sur son rival et n'a besoin que d'un point contre Sassuolo pour accrocher son 19e Scudetto et revenir à égalité... de l'Inter, deuxième club le plus titré en Italie derrière la Juventus (36).