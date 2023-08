Serie A: le gardien de Frosinone suspendu un match... pour blasphème

Stefano Turati, le gardien de but de Frosinone, a écopé d'une suspension d'un match de Serie A pour avoir tenu des propos blasphématoires lors de l'ouverture de la saison 2023-2024, a annoncé mardi la Ligue italienne de football.

Stefano Turati rattrapé par les instances. Le gardien de but de Frosinone a été suspendu un match suite à des propos blasphématoires tenus lors de la première journée de Serie A contre Naples (victoire 1-3 des tenants du titre). C'est la Ligue italienne qui a annoncé la nouvelle ce mardi. L'injure à caractére religieux utilisé par Turati, 21 ans, à la 15e minute de jeu, n'est pas précisée.

Après visionnage et analyse des images et audios de la rencontre entre Frosinone et Naples, la commission de discipline a établi que Turati "avait prononcé une expression blasphématoire, audible et identifiable, sans doute raisonnable", a-t-elle expliqué.

Pas le premier cas en Serie A

"En conséquence, il doit être sanctionné comme le prévoit l'article 37, paragraphe 1 du Code de la justice sportive de la Fédération italienne d'un match de suspension", poursuit le communiqué.

Gardien de but de Frosinone depuis 2022, Stefano Turati est prêté depuis deux saisons chez les Canarini par Sassuolo. Passé au centre de formation de l'Inter Milan, Turati manquera donc la réception de l'Atalanta ce samedi.

Ce n'est pas la première fois qu'une suspension pour ce motif tombe en Italie. Cette disposition du réglement de la Serie A a déjà été appliquée en Serie A en 2018 pour Rolando Mandragora, alors joueur de l'Udinese, et en 2021 pour Manuel Lazzari (Lazio Rome) et aussi Gianluigi Buffon (Juventus).