Serie A: malgré la sortie de banc de Ronaldo, la Juve démarre mal sa saison à Udinese

La Juventus Turin, qui menait pourtant 2-0, a concédé le nul contre Udinese ce dimanche lors de la première journée de Serie A (2-2). La rencontre a également été marquée par l'absence de Cristiano Ronaldo dans le onze, le Portugais ayant décidé de débuter sur le banc à cause, selon la presse italienne, de ses envies de départ.

La simple lecture du résultat laissait déjà penser que la Juventus Turin avait manqué ses grands débuts en Serie A. Mais si la Vieille Dame a inquiété sur la pelouse de Udinese en se faisant rejoindre alors qu'elle menait 2-0 (2-2 au final), ce n'était rien sans le début de psychodrame causé par l'absence de Cristiano Ronaldo dans le onze de départ.

Selon la presse italienne et le journaliste Fabrizio Romano, le Portugais avait été placé sur le banc... à se demande. D'après nos confrères transalpins, CR7 serait décidé à quitter la Juve avant la fin du mercato estival et ce à un an de la fin de son contrat, laissant présager une fin d'été sous haute tension du côté des Bianconeri. Preuve que la presse italienne prend l'évènement très au sérieux, Sky Italia a imméditament ouvert un live pour suivre la situation.

Finalement entré en jeu à la 60e

L'absence de la superstar portugaise au coup d'envoi n'a pas vraiment perturbé ses partenaires en début de match. Les hommes de Massimiliano Allegri ont démarré pied au plancher et un joueur s'est particulièrement régalé en attaque: Paulo Dybala. L'Argentin a d'abord ouvert le score dès la 3e minute en plaçant un joli extérieur du gauche dans le petit filet du portier de Udinese (1-0). Puis, 20 minutes plus tard, il s'est mué en passeur en lancant parfaitement Juan Cuadrado sur son aile droite (2-0, 23e).

Au retour des vestaires, c'est depuis la ligne de touche que Cristiano Ronaldo, parti s'échauffer, a assisté à la réduction du score de Udinese sur penalty par Roberto Pereyra (2-1, 51e). Moins de dix minutes plus tard, le Portugais est finalement entré en jeu (60e) à la place d'Alvaro Morata et a failli faire trembler les filets trois minutes plus tard en reprenant de la tête un coup franc frappé par l'intenable Paulo Dybala.

Il pensait délivrer la Juve au bout du temps additionnel

En une demi-heure de jeu, CR7 aura également eu le temps de servir Rodrigo Betancur, dont l'enroulé du pied droit a touché le poteau (66e), mais également de penser sauver ses coéquipiers en toute fin de match sur une tête rageuse (90+6). Mais l'arbitre, après consultation de la VAR, en décida autrement en estimant que le Portugais était hors jeu au départ du centre.

L'attaquant a par ailleurs assisté à la grosse erreur de Wojciech Szczęsny. A la 83e minute, le portier de la Juve a hérité d'un ballon hasardeux en retrait, s'est fait contrer son dégagement par Okaka Chuka et n'a pas pu empêcher Gerard Deulofeu de marquer dans le but vide (2-2). Pas sûr que cela soit le meilleur moyen pour pousser Cristiano Ronaldo à rester.