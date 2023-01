Juventus: Pogba proche d’un retour avec le groupe

Recruté l’été dernier, Paul Pogba (29 ans) n’a toujours pas joué avec la Juventus en raison de blessures qui lui ont notamment fait manquer la Coupe du monde. Mais son retour dans le groupe approche.

Paul Pogba (29 ans) semble enfin voir le bout du tunnel depuis son retour à la Juventus l’été dernier. Le milieu de terrain français n’a toujours pas joué avec son ancien club qu’il a retrouvé après la fin de son aventure de six ans à Manchester United. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Blessé au ménisque latéral fin juillet pendant la préparation, Pogba avait décidé de ne pas se faire opérer pour garder ses chances de disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Une décision qui avait crispé le club piémontais, favorable à une intervention chirurgicale.

Celle-ci a finalement eu lieu en septembre après que le joueur a ressenti des douleurs au moment de reprendre la course. Cela n’avait pas entamé l’optimisme du champion du monde 2018 pour revenir à temps pour l’édition 2022 avec les Bleus. Il a finalement déclaré forfait le 31 octobre après avoir ressenti une douleur musculaire à la cuisse. Son agent, Rafaela Pimenta, avait annoncé la nouvelle dans un communiqué.

De retour à la compétition fin janvier?

Depuis, Paul Pogba va mieux. Il a poursuivi son programme de reprise et s’est aéré l’esprit en rendant visite aux Bleus pour la finale de la Coupe du monde 2022 face à l’Argentine. Il s’est aussi offert quelques jours de vacances à la montagne, crispant les supporters, toujours dans la crainte d’une nouvelle rechute. Sur le plan physique, les choses semblent bien aller. Pogba a récemment repris la course et Massimiliano Allegri, son entraîneur, a donné une idée de la date de son retour à la compétition, mardi avant le déplacement sur le terrain de Cremonese ce mercredi (18h30) pour la reprise de la Serie A.

"Il a repris la course, le plus important c'est que son genou ne le dérange pas actuellement, a-t-il confié. S'il procède comme ça, peut-être que dans 15-20 jours il pourra être avec l'équipe, mais ça dépend de l'évolution et comment ça se passe quand il va commencer à accélérer le rythme. On y va pas à pas." Selon la Gazzetta dello Sport, le genou répond bien au programme de rééducation qui se poursuit. Le journal évoque une possible date de reprise face à Monza que la Juventus doit affronter deux fois à la fin du mois: soit le 19 janvier en Coupe d’Italie, soit le 29 en Serie A.