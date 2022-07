Mercato: Origi rebondit à l'AC Milan après son départ de Liverpool

Libre de tout contrat après son départ de Liverpool, Divock Origi retrouve un club. L’attaquant belge s’est engagé en faveur de l’AC Milan, comme indiqué par la ligue italienne sur son site.

Un nouveau grand championnat pour Divock Origi. Après la Ligue 1, la Premier League et la Bundesliga, l’attaquant des Diables Rouges (32 sélections, 3 buts) s’apprête à découvrir la Serie A. Comme l’annonce la ligue italienne dans le tableau des transferts de son site, il rejoint l’AC Milan à 27 ans.

Le 9 juin dernier, les Reds annonçaient le départ d’Origi, en fin de contrat, après huit saisons au club (dont deux prêts à Lille et Wolfsbourg). La mise à jour de la Serie A confirme que le contrat du joueur a été déposé par le club rossonero, qui officialisera sa venue dans les prochaines heures, selon la presse italienne.

Auteur du "plus grand" but de l'histoire de Liverpool

Barré par une concurrence féroce en attaque (Mané, Salah, Diaz, Jota, Firmino), l’avant-centre belge n’a été titularisé qu’à cinq reprises la saison passée toutes compétitions confondues. Vainqueur de six trophées, dont la Ligue des champions en 2019, il a récemment reçu le prix du "plus grand" but de l’histoire de Liverpool sur le corner célèbre d’Alexander-Arnold lors du come-back des Reds contre le Barça en demi-finale de C1.