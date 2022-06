Mercato: Milan, une nouvelle rumeur pour Neymar en cas de départ du PSG

L'AC Milan rêverait d'un prêt de Neymar si ce dernier décidait de quitter le PSG cet été, selon UOL Esporte. Ces derniers jours, les rumeurs faisaient état d'une possibilité à Chelsea pour le Brésilien de 30 ans.

Après Chelsea, voilà l'AC Milan. Avec un scénario pour le moins improbable de prime abord. UOL Esporte affirme ce jeudi que le club italien réfléchit à l'éventualité d'accueillir Neymar... en prêt. Compte tenu de ses moyens financiers, non-négligeables mais loin d'être illimités, le champion de Serie A miserait sur une volonté assez forte du Paris Saint-Germain de se séparer de sa star pour proposer une mutation temporaire avec prise en charge d'une partie du salaire.

Avec ses quatre millions d'euros bruts par mois, Neymar est théoriquement inacessible pour un club comme le Milan, où la rémunération mensuelle la plus haute plafonnait lors de la saison écoulée à un peu plus du demi-million d'euro (pour Zlatan Ibrahimovic). Dans les championnats majeurs européens, il n'y a vraisemblablement que les clubs anglais, le Bayern Munich et le Real Madrid qui sont en mesure de s'offrir un joueur avec une telle fiche de paie.

De retour au sommet du football italien, l'AC Milan a de nouveau changé de propriétaire, tout en restant sous pavillon américain. Les rênes du club, longtemps détenu par Silvio Berlusconi, ont été cédées début juin par Elliott Management, aux commandes depuis 2018, à un autre fonds d'investissement, RedBird Capital. L'accord valorise l'ACM à quelque 1,2 milliard d'euros.

>> Toutes les infos mercato en direct sur RMC Sport

L'avenir de Neymar au PSG en réflexion

Cette rumeur milanaise s'ajoute aux nombreux échos qui se font entendre depuis plusieurs jours concernant l'avenir de Neymar, régulièrement critiqué sur son hygiène de vie, son implication dans le club et ses performances. Le nom de l'attaquant de 30 ans a dernièrement été évoqué du côté de Chelsea, où Thiago Silva l'a même publiquement encouragé à le rejoindre.

Aux dernières nouvelles, comme rapporté dernièrement par RMC Sport, une réflexion autour d'un départ s'est en tout cas ouverte, aussi bien du côté du Brésilien que du PSG. Cela est la conséquence des changements en profondeur menés depuis la prolongation de Kylian Mbappé, avec notamment le départ du directeur sportif Leonardo et l'arrivée du conseiller Luis Campos. Reste que l'entourage du joueur, auprès d'UOL Esporte, a fait savoir que la direction du club ne lui avait communiqué aucune décision à son sujet.