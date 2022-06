Liverpool: le but d’Origi contre le Barça élu comme le plus grand de l'histoire des Reds

A l’occasion de son 130e anniversaire, le club de Liverpool a proposé à ses supporters de voter pour le plus grand but de la longue et glorieuse histoire des Reds. Au terme des suffrages, c’est le but de Divock Origi, avec la complicité de Trent-Alexander Arnold, lors de la remontada contre Barcelone en demi-finale de Ligue des champions 2019, qui est sorti du lot.

Kenny Dalglish, Steven Gerrard, Ian Rush, Bruce Grobbelaar… L’histoire de Liverpool regorge de joueurs ayant fait sa gloire au fil des décennies. Mais, cette fois, les supporters des Reds ont mis à l’honneur Divock Origi. Pour célébrer son 130e anniversaire, Liverpool a donné la possibilité aux fansde choisir le plus grand but de son histoire et c’est celui d’Origi, bien aidé par la malice de Trent-Alexander Arnold, lors de la demi-finale retour de Ligue des champions contre Barcelone (4-0) que les Scousers ont plébiscité.

130 buts ont été retenus par le club qui s’est chargé de les classer selon “la qualité, l'importance, le statut emblématique et l'héritage durable du but”. Ainsi les buts allant de la 130e place à la 11e ont été listés par un panel propre au club tandis que le soin de composer le top 10 a été laissé aux supporters. Le but du Belge devance le coup de canon de Steven Gerrard en finale de FA Cup 2006 contre West Ham et la tête rageuse de ce même Gerrard relançant les siens lors de la désormais mythique finale de Ligue des champions 2005 contre l’AC Milan.

Après ce doublé contre Barcelone ayant ouvert les portes de la finale de la Ligue des champions aux Reds, Divock Origi a récidivé contre Tottenham pour offrir leur 6e coupe aux grandes oreilles des Scousers. Depuis, Origi s’est fait une place de choix dans le cœur des Reds, à défaut de s’en faire une sur le terrain. En fin de contrat avec Liverpool, le buteur belge a d’ores-et-déjà annoncé son départ.

Jürgen Klopp, entraîneur des Reds, a déclaré sa flamme à l’ex-lillois: “Je m'attends à ce que Div reçoive un adieu spécial. Pour moi, il sera toujours une légende de Liverpool et cela a été une joie de travailler avec lui. C'est l'un des joueurs les plus importants que j'aie jamais eus.” En contact très avancé avec l’AC Milan, Divock Origi devrait prochainement relever un nouveau défi en Italie après avoir passé sept ans en Angleterre à marquer des buts mais aussi les esprits des supporters des Reds.