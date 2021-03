Suède: Ibrahimovic ne jouera pas le prochain match

Zlatan Ibrahimovic n’a pas pris part ce mardi à l’intégralité de l’entraînement de l’équipe de Suède. L’attaquant de 39 ans a quitté ses partenaires au bout d’un gros quart d’heure, pour aller travailler à part. A la veille d’un match amical contre l’Estonie qu’il ne devrait pas jouer.

Le roi est de retour en Suède. Quatre ans et demi après sa dernière sélection, Zlatan Ibrahimovic a revêtu la semaine dernière le maillot de l’équipe nationale. Plus de vingt ans après ses grands débuts en janvier 2001. L’attaquant de 39 ans a participé à la victoire face à la Géorgie (1-0), en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. En disputant presque toute la rencontre. Avant d’être à nouveau titulaire lors du succès au Kosovo (3-0) et de sortir après l’heure de jeu. Deux matchs, lors desquels il a délivré deux passes décisives, qui lui ont permis de réussir son come-back tant attendu. A Trois mois de l’Euro.

Mais le taulier de l’AC Milan n’en fera pas plus pour ce rassemblement du mois de mars. La Suède a encore une rencontre amicale à disputer ce mercredi face à l’Estonie (17h45). Ce sera sans Zlatan. Janne Andersson, le sélectionneur suédois, a fait savoir qu’il alignerait une équipe très remaniée pour ce rendez-vous de préparation à la Friends Arena de Solna, près de Stockholm.

Pas de problème physique signalé

A la veille de ce match sans enjeu, Ibrahimovic n’a d’ailleurs pas participé à l’intégralité de l’entraînement avec ses compatriotes. L’ancienne star du PSG a quitté le terrain après un gros quart d’heure, pour aller travailler en solo. Une situation qui était prévue, d’après Jakob Kakembo Andersson, le responsable presse de la Suède, cité par Sport Expressen. De quoi écarter l’hypothèse d’un problème physique, forcément redouté par les tifosi du Milan, qui occupe actuellement la 2e place de la Serie, derrière son voisin de l’Inter.