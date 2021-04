Suisse: Aldo Kalulu victime d’injures racistes avec le FC Bâle

Aldo Kalulu a été visé par des injures à caractère racistes lors du match entre le FC Bâle et Vaduz, ce lundi en Suisse. L’attaquant français de 25 ans a été insulté par une personne présente dans les tribunes du Parc Saint-Jacques. La Ligue a promis des sanctions dès que le coupable sera identifié.

Au lendemain de l’incident dont a été victime Mouctar Diakhaby lors de Cadix-Valence en Liga, le football suisse est à son tour rattrapé par le racisme. Le match entre le FC Bâle et Vaduz a donné lieu ce lundi à un incident visant Aldo Kalulu. L’attaquant français de 25 ans, formé à l’OL et passé notamment par Rennes, a été victime d’injures visant sa couleur de peau durant cette rencontre de championnat.

Après une vingtaine de minutes de jeu, une personne présente dans les tribunes du Parc Saint-Jacques a lancé: "Kalulu est un cueilleur de bananes". La phrase a été captée par les micros de la chaîne SRF1, qui retransmettait le match. Reste à savoir qui l’a prononcée. Pour l’instant, le coupable n’a pas encore été identifié. Mais seuls des invités triés sur le volet se trouvaient dans l’enceinte du FC Bâle pour assister à ce duel à huis clos, remporté par Vaduz dans le temps additionnel (1-2).

La Ligue suisse promet des sanctions

Le FC Bâle a réagi via un communiqué pour soutenir son joueur de 25 ans, d’origine congolaise. "Le FCB prend note des déclarations racistes entendues à la télévision cet après-midi et fera tout son possible pour condamner ces propos. On est avec toi Aldo!"

La Ligue suisse a également commenté l’incident en expliquant que des sanctions seront prises contre l’auteur de ces insultes racistes. Prêté l’an passé à Swansea, Kalulu, qui a également porté le maillot de Sochaux dans sa carrière, a disputé 9 matchs, sans inscrire le moindre but cette saison (toutes compétitions confondues).