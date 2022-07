Mercato: Lucas Hernandez serait pisté par le PSG... mais le Bayern ferme la porte

Lucas Hernandez serait l’une des cibles de Luis Campos pour renforcer la défense du Paris Saint-Germain, rapportent As et Bild ces derniers jours. Aucune offre n’a cependant été transmise pour l’instant, et le Bayern Munich n'aurait pas l'intention de se séparer de son champion du monde.

Un champion du monde 2018 dans les radars du Paris Saint-Germain ? Comme révélé par As ce week-end, Bild confirme ce lundi que le club de la capitale s'intéresserait de près à Lucas Hernandez, sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2024.

L’ancien défenseur de l’Atlético de Madrid serait l’une des cibles de Luis Campos pour renforcer l’arrière-garde parisienne. La polyvalence de l’international français de 26 ans (32 sélections), aussi bien capable d’évoluer sur un côté que dans l’axe, pourrait être très utile à Christophe Galtier si le nouvel entraîneur du PSG souhaite instaurer sur la longueur une défense à trois.

Les dirigeants du Bayern Munich ne seraient pas vendeurs

Si le PSG aurait bien ciblé Lucas Hernandez, natif de Marseille, aucune offre ne serait pour l’instant arrivée sur le bureau des dirigeants bavarois. D’autant que, selon Bild et As, ces derniers considéreraient que le Français est intransférable et que le club allemand souhaiterait même le prolonger. La saison dernière, Hernandez, titulaire indiscutable de Julian Naggelsmann lorsqu’il est sur ses deux jambes, a joué 34 matchs toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich.