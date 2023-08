Supercoupe d'Allemagne: le Bayern apporte son soutien à Mathys Tel, victime de racisme sur les réseaux sociaux

Victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux après la défaite du Bayern Munich 3-0 face au RB Leipzig en Supercoupe d'Allemagne, Mathys Tel a reçu le soutien de son club, qui a "condamné fermement" ces commentaires.

Le Bayern Munich a publié ce dimanche sur Twitter un message de soutien à son attaquant français Mathys Tel, victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux après la défaite du club bavarois 3-0 contre le RB Leipzig en Supercoupe d'Allemagne. Le Bayern dénonce des "commentaires inhumains".

"Vous avez tout notre soutien"

"Nous condamnons fermement les commentaires inhumains auxquels Mathys Tel a été exposé sur les réseaux sociaux. Quiconque écrit des choses racistes aussi répugnantes n'est pas un fan du FC Bayern. Mathys, nous sommes là pour vous et vous avez tout notre soutien !", écrit le Bayern sur son compte Twitter.

Son agent Gadiri Camara avait dénoncé un peu plus tôt dans la journée les insultes racistes postées en commentaires sous la publication Instagram de son joueur. "Je condamne fermement les attaques à caractère raciste envers la communauté noire en général et contre la personne de Mathys Tel en particulier."

Titulaire face au RB Leipzig

"Ces propos choquants ne sont que le reflet d'une haine et une ignorance du savoir vivre ensemble que nous nous devons de dénoncer avec la plus grande fermeté. Nous veillerons à ce que l'intégrité et l'honneur de Mathys soient respectés. Ce fléau doit être combattu avec force."

Titulaire en numéro 9 lors de la déroute du Bayern face au RB Leipzig (défaite 3-0) en Supercoupe d'Allemagne, Mathys Tel a joué 63 minutes avant d'être remplacé par Harry Kane, qui jouait ses premières minutes avec les Bavarois, moins de 24h après avoir signé avec le club allemand.