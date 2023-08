Humilié par le Bayern en 2019, Harry Kane assure avoir tout oublié

Au lendemain de son premier match avec le Bayern Munich, l’attaquant anglais Harry Kane revient sur son arrivée en provenance des Spurs. "Je ne voulais pas arriver à la fin de ma carrière avec les regrets de ne pas avoir connu de championnats et de cultures différentes", affirme-t-il.

Un week-end bien chargé pour Harry Kane. Arrivé vendredi soir en Allemagne, l’attaquant anglais a été officialisé ce samedi par le Bayern Munich et a même pu disputer ses premières minutes, sans empêcher la défaite contre le RB Leipzig en Supercoupe d’Allemagne (0-3). Ce dimanche, il a été présenté à la presse.

Interrogé à propos de la large victoire du club bavarois à Londres dans un match de Ligue des champions face aux Spurs en 2019 (7-2), le capitaine des Three Lions préfère en rire. "Quel match? Je ne m'en souviens pas, sourit-il. C'était un match difficile pour nous. Je me souviens que j'avais marqué un penalty. Le Bayern est l'une des meilleures équipes du monde. Mais ce match n'a pas influencé ma décision. Le Bayern est un grand club et je suis content d'être ici".

"Thomas Müller m'a déjà proposé une partie de golf"

Il en profite aussi pour évoquer son intégration au sein de son nouveau club. "J'aurai des cours d'allemand au moins une ou deux fois par semaine. (…) Nous avons beaucoup de joueurs et de personnel anglophones dans le club, ce qui m'aide, mais je veux m'intégrer autant que possible et la meilleure façon de le faire est de comprendre la langue".

"J'ai rencontré Thomas hier et il était plein d'énergie et m'a bien accueilli, explique-t-il sur son nouveau compère offensif. Il m'a déjà proposé une partie de golf, donc je suis sûr que nous l'organiserons bientôt. Il a prouvé année après année à quel point il était un grand joueur. Je pense qu'il est l'un des plus grands leaders de cette équipe d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, alors j'ai hâte de jouer avec lui".

Il quitte la Premier League, comme David Beckham il y a vingt ans

Si Kane dit avoir été félicité par son sélectionneur Gareth Southgate, l’avant-centre compare son transfert à celui d’un autre Anglais, David Beckham, qui avait aussi quitté son championnat pour rejoindre le Real Madrid en 2003. "Je me souviens de ça et de son ampleur, témoigne-t-il. Ce n'est un secret pour personne que j'étais un fan de David Beckham quand j'étais plus jeune. Je ne voulais pas arriver à la fin de ma carrière avec les regrets de ne pas avoir connu de championnats et de cultures différentes".

Après avoir eu une demi-heure de jeu ce samedi devant le public de l’Allianz Arena, Harry Kane pourrait connaître sa première titularisation vendredi prochain en marge du déplacement sur la pelouse du Werder Brême, dans le cadre de la 1ère journée de Bundesliga. Et confirmer son statut de recrue la plus chère de l’histoire du club, avec un transfert estimé à 120 millions d’euros, bonus compris.